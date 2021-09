Venerdì 3 Settembre 2021, 05:02

Il Ministero dell'Istruzione ha concesso alla Provincia di Latina oltre 12 milioni e mezzo di euro nell'ambito dei Piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di sua competenza. Il decreto, trasmesso nei giorni scorsi, approva i progetti proposti che riguardano 17 istituti superiori la cui gestione è affidata all'ente di via Costa. Il finanziamento più consistente 3 milioni e 150mila euro riguarda il liceo Manzoni di Latina per un progetto di ristrutturazione e ampliamento della sede di via Magenta. Al liceo scientifico Grassi di Latina sono destinati un milione e 537mila euro per interventi di efficientamento energetico dell'edificio. Un altro milione e 175mila euro vanno invece al Vittorio Veneto di Latina per completare i lavori di efficientamento energetico della sede di viale Mazzini ai quali si aggiungono un altro milione e 50mila euro per la manutenzione straordinaria dei solai.

Ai lavori di ristrutturazione della sede straccata del campus dei licei Ramadù di Cisterna sono destinati 980mila euro mentre 1 milione 233mila euro sarà utilizzato per la ristrutturazione edilizia e l'ampliamento dell'istituto omnicomprensivo Giulio Cesare di Sabaudia oltre ad altri 720mila euro per manutenzione straordinaria. Finanziato anche il progetto da mezzo milione di euro per la manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme antincendio dell'istituto Marconi di Latina. Oltre mezzo milione di euro è destinato a interventi di adeguamento dell'istituto Einaudi-Mattei di Latina. Gli altri finanziamenti riguardano progetti per il Fermi di Formia, il Tallini e il Cicerone sempre a Formia e l'istituto agrario San Benedetto di Latina. L'importo complessivo degli interventi approvati dal Ministero ammonta a 12 milioni e 597mila euro. «L'approvazione dei progetti presentati e l'erogazione di questi fondi ci garantisce la possibilità di intervenire in ben 17 scuole di secondo grado, tra le 30 di nostra competenza, per la loro messa in sicurezza consegnando così a insegnanti, studenti e a tutto il personale edifici sicuri e moderni e in altri casi di adeguare le strutture sul fronte energetico».

