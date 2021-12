Sabato 18 Dicembre 2021, 05:02

GLI APPUNTAMENTI

Sarà un fine settimana all'insegna della magia natalizia con grande musica e spettacoli dedicati alle famiglie.

Domani a Latina la stagione del 52nd Jazz ospita dalle 18 (presso il locale Lavori in corso), una stella internazionale, la cantante newyorchese Joy Garrison, figlia del memorabile contrabbassista della band di John Coltrane, Jimmy Garrison. Ha cantato nei più importanti locali di Manhattan al fianco di musicisti come Barney Kessel, Cameron Brown e Billy Heart. Ad accompagnarla per l'occasione, Claudio Colasazza al piano, Francesco Puglisi al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria. Ingresso 10 euro. Prenotazioni 350.1843609(via whatsapp). Info: www.52jazzwinter.it.

Torna come da tradizione, l'appuntamento natalizio promosso dal Latina Jazz club Luciano Marinelli. Stasera, alle 21, è in programma il concerto The Christmas songs, un progetto portato avanti dal 2006 da Elio Tatti, direttore artistico della rassegna, che vede protagonisti alcuni dei più famosi brani natalizi arrangianti in chiave jazz, con il supporto degli archi. Sul palco tre giovani cantanti del territorio pontino: Ilaria Pacella, Eleonora Serarcangeli e Riccardo Retrosi. Ad accompagnarli otto strumenti musicali per una notte di grande musica. Biglietto: 15 euro. Info: 329.1479487.

Suggestivo tributo all'indimenticabile De Andrè al Teatro Moderno. Ad esibirsi, stasera alle 21 sarà Ninè Ingiulla, avvocato di professione e cantante per passione. Dopo il successo registrato nei teatri della penisola, il live fa tappa a Latina, unica tappa nel Lazio. Con la sua straordinaria voce interpreterà alcuni dei capolavori del cantautore genovese. Biglietto: 17 euro. Info: 347.1163835.

TEATRO

A Pontinia, sul palco del Fellini, domani andrà in scena lo spettacolo ispirato al famoso racconto di Charles Dickens Canto di Natale, di e con Agnese Chiara D'Apuzzo e Zahira Silvestri su musiche di Andrea Grassilo. Lo spettacolo inizia alle o20. Biglietto: 11 euro. Info: www.fellinipontinia.it.

A Sezze, prosegue la stagione di Famiglie a teatro: domani, alle 17.30, all'Auditorium San Michele Arcangelo, andrà in scena lo spettacolo Let's Sing! Ti racconto il Natale della compagnia Matutateatro, con Julia Borretti, Andrea Zaccheo, Alessandro Balestrieri, Bernardino Balestrieri e Amedeo Morosillo. Un concerto spettacolo che unisce le tradizionali musiche di Natale provenienti da tutto il mondo a racconti, letture, brevi testi teatrali dedicati al momento più magico dell'anno. La prenotazione è obbligatoria: 3286115020. Biglietto: 5 euro. Info: info@matutateatro.it .

Al Piccolo Teatro Iqbal di Formia, alle 17:30 andrà in scena L'isola dei pirati della compagnia I guardiani dell'Oca di Chieti. Prenotazioni al 3273587181. Biglietto: 5 euro.

