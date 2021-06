Domenica 27 Giugno 2021, 05:05

LA NOVITÀ

Chi l'ha detto che il panettone va mangiato solo a Natale? Soffice e goloso può essere un dolce per tutte le stagioni. Estate compresa. Tanto che Lorenza Rizzi del laboratorio dolciario artigianale Circeo Bio della pasticceria Il Giardino del Pane di Pane di San Felice Circeo ha pensato di lanciare nella nota località balneare pontina una linea di panettoni estivi. Tra qualche giorno ne sfornerà alcune versioni dai sapori esotici. Saranno farciti di mango, cocco e papaya, limone e frutti di bosco. Davvero per tutti i gusti, soprattutto per coloro che vorranno sperimentare questo dolce della tradizione natalizia in veste vacanziera. Da anni Lorenza si dedica con passione ed amore alla realizzazione di questa delizia lievitata e quest'anno è anche tra i 25 finalisti del Panettone Day 2021, il concorso nazionale di pasticceria giunto ormai alla nona edizione. Per la provincia di Latina oltre a lei è in corsa anche Nazareno Fontana del Ristorante il Caminetto di Terracina. Entrambi si sono messi in gioco presentando panettoni classici, al cioccolato ruby e creativi e sfidando pasticceri di tutta Italia. Una giuria di esperti coordinata dal maestro Iginio Massari ha premiato i due pasticceri pontini scegliendoli su oltre 175 partecipanti al concorso. Lorenza aveva presentato un panettone tradizionale con uvetta e scorzette d'arancia candite, uno al lampone e miele d'acacia glassato al cioccolato ruby ed infine il suo cavallo di battaglia: quello alle more con miele d'acacia mandorlato in superficie. A passare la selezione è stato il suo panettone tradizionale realizzato con miele biologico pontino, arancia candita siciliana, farine di alta qualità. I vincitori saranno proclamati durante la finale che si svolgerà il 14 settembre presso la sala Mengoni del ristorante Cracco in Galleria Vittorio Emanuele a Milano e potrà essere seguita in live streaming sui canali social di Panettone Day. Ogni panettone sarà degustato in totale anonimato da una prestigiosa giuria.

Ebe Pierini

