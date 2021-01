© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PRECEDENTINon è la prima volta che il nome dei Martena finisce in un'inchiesta giudiziaria. L'ultima indagine, prima del blitz di ieri nell'ambito di Sangue Amaro, ha portato recentemente ad alcune misure interdittive. Il caso riguarda Roberto e Maurizio Martena, coinvolti nell'inchiesta Waste Water, coordinata dalla Procura di Lamezia Terme, che ha portato all'interdizione dall'esercizio di attività imprenditoriale nel settore dei rifiuti nei confronti dei due imprenditori pontini e di altre tre persone. In questo caso l'inchiesta è coordinata dal Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, Salvatore Curcio e dal Sostituto Procuratore Marica Brucci. L'oggetto delle contestazioni riguarda sempre la gestione dei rifiuti. Secondo l'accusa è stato messo in piedi un sistema di smaltimento illecito dei rifiuti speciali industriali, in particolare gli scarti della lavorazione del biodiesel, in uscita dall'impianto di trattamento dello stabilimento calabrese, risultato completamente inattivo. Con l'utilizzo di una pompa sommersa e di una pompa mobile, gli indagati avrebbero convogliato i rifiuti industriali provvisoriamente accantonati nelle vasche, sul nudo terreno che circonda lo stabilimento, nella condotta fognaria consortile e nei canaloni che confluiscono a mare e nel Golfo di Sant'Eufemia. Un sistema che avrebbe provocato gravi conseguenze per l'ambiente.I finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro, i carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Catanzaro e il personale della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, coordinati dal procuratore di Lamezia Terme, Salvatore Curcio, hanno sottoposto a sequestro preventivo lo stabilimento della società Ilsap di Lamezia, i terreni contaminati, per un valore stimato di circa 150 milioni di euro, nonché 3,3 milioni quale profitto del reato. Tra gli indagati c'è anche un Amministratore Giudiziario, nominato nell'ambito di un altro sequestro preventivo nei confronti di Ilsap per falso e truffa ai danni dello Stato. Ed è questa l'altra indagine nella quale furono coinvolti i Martena. Bisogna tornare indietro, fino all'ottobre 2014 quando la Guardia di Finanza arrestò i fratelli Maurizio, Salvatore e Roberto Martena, titolari della Ilsap, con l'accusa di aver partecipato a una maxitruffa ai danni dello Stato e dell'Unione Europea. Sotto la lente degli investigatori finì un finanziamento di 11,5 milioni di euro per un ambizioso progetto scientifico che prevedeva lo sviluppo e la produzione di un innovativo carburante bioavio, ecologico, per l'aeronautica civile e per gli impianti di produzione di energia alimentati da turbine a gas. Un progetto, secondo l'accusa, rimasto sostanzialmente sulla carta senza nessuno sviluppo considerevole.Marco Cusumano