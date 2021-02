I DATI

Sono stati 364 gli interventi dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Latina, nel 2020, in qualità di operatori di polizia giudiziaria per i controlli di sicurezza. Si tratta di verifiche eseguite a garanzia delle persone in locali ed esercizi aperti al pubblico e in strutture private, come ad esempio luoghi di lavoro. Tali verifiche si svolgono in periodi di tempo anche dilatati: a seconda della natura del problema, si può arrivare anche ad un periodo di sei mesi più sei. «Possono essere diverse le motivazioni che ci spingono a verificare impianti antincendio ed una serie di altri importanti dettagli negli edifici - spiega il comandante provinciale, l'ingegner Stefano Smaniotto - Molti sono controlli a campione, quindi d'iniziativa, molti altri invece derivano da esposti che ci arrivano da cittadini che magari riguardano tutt'altro, ma che poi durante le verifiche ci portano a scoprire problemi più grandi e anche più lunghi da risolvere». L'ultima eclatante attività di controllo ha riguardato alcuni giorni fa l'hotel Excelsior di Latina Scalo, adibito ad albergo covid, con i pazienti tutti trasferiti altrove. Qui il problema era sia di natura tecnica che documentale e si protrae da tempo: i vigili del fuoco hanno segnalato la struttura ricettiva una prima volta e poi erano tornati per un controllo. Neanche troppo semplice come intervento, dato che l'hotel era occupato da persone positive al virus in attesa di negativizzarsi. Probabilmente all'ultimo controllo la struttura ricettiva non aveva adempiuto a tutte le prescrizioni nei tempi previsti, e così è stata sgomberata dai pazienti. Naturalmente l'hotel covid non è stato l'unico ad essere controllato: sono state 13, nel 2020, le strutture ricettive della provincia di Latina passate sotto la lente; 54 tra supermercati e negozi; 15 locali di pubblico spettacolo (cinema, teatri); 24 depositi di Gpl, 63 distributori di carburanti; 37 centrali termiche in edifici pubblici e privati; 15 officine meccaniche, 40 autorimesse e 56 depositi di pneumatici e autodemolizioni. Per fortuna le irregolarità vengono riscontrate in una minima parte delle strutture, ma le inosservanze principali sono per la maggior parte di natura penale, e solo se sanate poi vengono derubricate in amministrative. I casi più frequenti sono la mancata presentazione della Scia o la variazione dell'assetto rispetto a quella presentata, irregolarità nell'impianto antincendio, l'interdizione dell'esodo, l'omessa valutazione dei rischi.

