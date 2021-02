«Non ha un'identità, non ha documenti, ma è seguita da molto tempo dai servizi sociali: abbiamo anche tentato di farle fare un percorso, anche di introdurla in qualche coro, perché ha una voce bellissima e canta molto bene». L'assessore ai Servizi sociali del Comune di Latina, Patrizia Ciccarelli, esordisce così nello spiegare la storia della donna di presunte origini francesi che vive in una baracca all'angolo di via Puglia. La Ciccarelli ribatte in questo modo anche a una richiesta di intervento presentata da Vincenzo Valletta, consigliere comunale della Lega di Latina, secondo cui «i residenti, ormai dal mese di ottobre, sono costretti a convivere con la presenza di una baracca improvvisata costruita da una donna a ridosso di una residenza per anziani. Nonostante le richieste di intervento avanzate dai cittadini, a oggi, nessuno si è preoccupato di intervenire e di verificare in primis le ragioni che hanno portato questa donna a vivere per strada; ho quindi chiesto di sapere se i servizi siano a conoscenza della situazione e se siano stati presi provvedimenti». Ma, secondo l'assessore Ciccarelli, la situazione è opposta: «La signora è una nostra vecchia utente, che non ha nemmeno la residenza su Latina, né i documenti a posto, ha solo una fotocopia di un documento; sono state fatte ricerche presso il Consolato di Francia, ma la sua identità non risulta. Ma nonostante tutto questo, fu accolta prima nel dormitorio aperto tutto l'anno, poi fu inserita in una struttura, dove è stata per molto tempo, circa un anno, oltretutto in camera singola. Ma non è una persona facile e la situazione a un certo punto si è complicata: da un lato ha presentato denuncia per presunti maltrattamenti, dall'altro avrebbe voluto continuare a stare lì. Noi abbiamo trovato per lei due opzioni, una su Sezze e una su Roma, ma ha rifiutato». L'assessore precisa inoltre che «non mi risultano atti o documenti ricevuti dal consigliere Valletta, ma controllerò ulteriormente. Intanto però dovrebbe sapere che c'è un numero verde, 800 212 999, del Pronto intervento sociale (PIS), gli operatori conoscono bene la situazione e che si è intervenuti più e più volte, che i servizi stanno agendo con tutti gli strumenti a disposizione, ma che non si può imporre nulla con la forza, a meno che a farlo non siano le forze dell'ordine».

