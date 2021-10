Sabato 23 Ottobre 2021, 05:02

IL CASO

Ha dato in escandescenze nella zona dei pub, infastidendo e minacciando alcuni ragazzi che nel tardo pomeriggio di giovedì consumavano da bere all'esterno dei locali della movida, tanto da rendere necessario l'intervento delle pattuglie della questura. Alla fine Stefano Primitivo, 48enne del capoluogo, volto già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per oltraggio, resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale. Gli agenti della squadra volante, intervenuti in via Lago Aschianghi, hanno accertato che l'uomo, in evidente stato di agitazione, stava minacciando e insultando alcuni giovani avventori che si trovavano nei pub. Hanno quindi cercato di riportarlo alla calma ma il 48enne li ha assaliti con violenza. Con non poca difficoltà i poliziotti sono riusciti a bloccarlo con l'ausilio di un secondo equipaggio giunto in soccorso e poi portato negli uffici della questura. Qui però la situazione non è migliorata. Il 48enne ha infatti continuato ad aggredire gli operatori di polizia tanto da costringerli a richiedere anche l'intervento dei sanitari del 118. Riportata a fatica la calma, Stefano Primitivo è stato arrestato e trasferito nelle camere di sicurezza a disposizione dell'autorità giudiziaria.

