Da giorni lo scoppio ripetuto di petardi a ridosso del carcere di via Aspromonte, a Latina, aveva insospettito i poliziotti della penitenziaria e la Questura di Latina. Una situazione anomala soprattutto perché ripetuta, più o meno sempre nella stessa zona e a qualsiasi ora del giorno. È stato subito chiaro che non si trattasse di botti di Natale ma i sospetti della Digos si sono indirizzati piuttosto sull'ipotesi di messaggi inviati dall'esterno della casa circondariale e riconducibili alla presenza di qualche particolare detenuto o detenuta. Sono scattati quindi alcuni controlli concentrati sulle stradine adiacenti al carcere per identificare gli autori del gesto. Solo nel pomeriggio di ieri i poliziotti della Digos in collaborazione con gli agenti della penitenziaria sono riusciti a intercettare quattro donne, di età compresa tra i 24 e i 40 anni, che poco prima si erano rese responsabili dell'accensione di una batteria di fuochi tra via Mugilla e via Quarto. Le donne, tutte originarie di Roma, tre delle quali con alcuni precedenti a carico, sono state fermate a bordo di un furgone rosso e di un'utilitaria. Una volta identificate sono state sanzionate per la violazione delle normative anti covid e saranno denunciate, per il gesto dimostrativo compiuto, per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose. Dall'accertamento è stato chiaro che si trattava di persone legate agli ambienti anarchici che già in altre zone d'Italia hanno organizzato forme di protesta analoghe.

