Martedì 24 Agosto 2021

VOLLEY

Dopo 23 anni l'Acqua&Sapone Roma Volley Club ha cominciato la stagione in A1. Una nuova avventura per il club giallorosso che sta lavorando da una settimana sotto la guida del nuovo coach Stefano Saja, 46enne milanese, per quattro anni alla guida delle emiliane del Marignano (A2), che succede a Luca Cristofani.

Nel roster confermatissimo il libero di Aprilia Giulia Bucci, alla seconda stagione consecutiva, che si intervallerà con la sua collega di ruolo, la lucchese del 96 Maila Venturi, il neo acquisto dopo il triennio vissuto nel massimo torneo con la Bisonte Firenze. Entusiasta e carica come una molla la giovanissima ragazza pontina, 19enne di 173 cm, che iniziò la sua carriera nel minivolley nella sua città natale fino ad arrivare alla D. «Siamo in preparazione da diversi giorni -confessa la giocatrice delle Wolves che indosserà la maglia numero 3 - Sono molto contenta e non nascondo un pizzico di emozione perché quest'anno sarà la mia prima volta in A1. La dirigenza ha costruito un roster molto valido che saprà farsi valere individuando anche un impianto di gioco all'altezza, il Palazzo dello Sport Eur».

La sede di allenamento idonea alle necessità tecniche è il Palasport di Frascati. Il gruppo (13 atlete inserite in prima squadra, di cui 5 già protagoniste della vittoria dell'ultimo campionato di A2) sta svolgendo il ritiro, fatta eccezione per le 3 nazionali che si uniranno dopo l'Europeo. L'obiettivo? «Sulla carta siamo una squadra equilibrata che parte con l'intento dichiarato della salvezza, ma è tanta la voglia di divertire il pubblico capitolino affrontando tutte le partite senza mai darsi per vinte, proprio come dice il motto del Club, con lo spirito dei lupi», prosegue la Bucci, che già guarda alla prima giornata del 10 ottobre sul parquet del Bosca San Berando di Cuneo, antipasto dell'esordio di fuoco (il 17) con le campionesse mondiali, europee e italiane dell'Imoco Conegliano, dove gioca da nove anni il suo idolo Moki De Gennaro.

Andrea Gionti

