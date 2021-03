14 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







GLI AVVERSARI

È l'ora della grande sfida. L'attesa è finita e si misureranno le due compagini che fin qui hanno fatto meglio: il Latina è in testa con 43 punti, ma i nerazzurri hanno giocato due partite in più di un Monterosi che dovrà recuperare dopo la sfida odierna altri tre incontri. I biancorossi, quindi, sono potenzialmente primi ma oggi i numeri conteranno fino ad un certo punto. «Finalmente giochiamo questa grande sfida è fiducioso alla vigilia il tecnico del Monterosi Davide D'Antoni noi è il Latina finora, siamo quelli che abbiamo fatto meglio ma il discorso campionato non può essere racchiuso soltanto a due squadre. Oggi conterà per la classifica, ma soprattutto a livello psicologico: ci misuriamo con una delle squadre più blasonate e complete della serie D; per portare a casa punti ci vorrà una grande Monterosi». Tanti i confronti tra singoli dentro la partita: Salvato-Alonzi tra i pali, Piroli-Costantini, Allegra-Esposito come muri difensivi e poi a centrocampo le geometrie di Buono-Capodaglio da una parte e Sevieri-Barberini dall'altra, senza considerare le bocche di fuoco: Sivilla-Lucatti in casa Monterosi, Di Rienzo-Sarritzu sponda nerazzurra. «In campo ci sarà tanta qualità e le giocate dei singoli influiranno sicuramente ammette D'Antoni ma a fare la differenza, come sempre, sarà la squadra. Ci vorrà una prestazione corale e di gruppo: nelle ultime prestazioni siamo cresciuti molto». Come detto, la gara del Francioni, influenzerà il proseguo della stagione, ma non sarà decisiva. Mercoledì prossimo il Monterosi sarà di nuovo in campo per il recupero in casa del Muravera con il tour de force che non si ferma. «Il campionato non finisce a Latina, ma oggi voglio vedere una squadra con personalità e intelligenza nel saper leggere il match».

Marco Gobattoni

