Nessuna forzatura su eventuali forniture di vaccini, in primis Sputnik, ma «la richiesta di avere a disposizione più vaccini sicuri ed efficaci». L'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato ieri ha chiesto di nuovo più dosi di «tutti quelli che superano gli standard europei ed attendiamo di conoscere l'esito delle verifiche che Ema ha avviato su Sputnik».

La campagna vaccinale, che oggi inizierà anche per autistici e caregiver, va avanti spedita: lunedì è stato fatto il record di vaccinazioni con circa 20 mila dosi e ieri è stata superata la quota delle 580 mila vaccinazioni somministrate nel Lazio. «Ne potremmo fare il triplo, ma le scorte sono al limite -dice D'Amato- Finora non ci è stato consegnato tutto ciò che era previsto, ci auguriamo che ora le società farmaceutiche mantengano gli impegni. Abbiamo bisogno di avere una programmazione delle consegne almeno per aprile e maggio».

Nel Lazio la curva epidemiologica non accenna a flettere: aumentano i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Su oltre 14 mila tamponi (+2.672) e oltre 26 mila antigenici per un totale oltre di 40mila test, si registrano 1.431 casi positivi (+256), 28 i decessi (+6) e +753 i guariti.

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 3%. I casi a Roma sono sotto quota 700.

Al via nel Lazio dalla mezzanotte di ieri sera questa notte alle ore 00.00 le prenotazioni per chi ha 77-76 anni ovvero i nati negli anni 1944 e 1945. Mentre dalle ore 00.00 del 12 marzo (venerdì) sarà possibile prenotare per gli anni 75-74 ovvero i nati 1946 e 1947 e dalle ore 00.00 del 15 marzo (lunedì) per gli anni 73-72 ovvero i nati nel 1948 e 1949.

