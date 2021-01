BASKET, LA STORIA

La Nazionale italiana di pallacanestro disputò, nel 1959, un'amichevole all'Arena di Scauri (intitolata nel 1969 all'atleta Filippo Mallozzi) contro la formazione locale della Libertas. La curiosità affiora grazie al ricordo di uno degli ex giocatori della squadra pontina: il medico Giuseppe D'Acunto, 81 anni, che nel 1960 rinunciò a fare il tedoforo in un tratto scaurese della Via Appia, in occasione delle Olimpiadi di Roma, per dare spazio ad un coetaneo. «Era il 1959 rammenta- La Nazionale, di stanza al Centro Coni di Formia, decise di disputare una gara amichevole all'Arena, sul Lungomare. Un evento per la località turistica del Sud Pontino. La nostra compagine, reduce da tornei di serie C e D, partì con un vantaggio di 40 punti e perse poi con uno scarto di 50. Ci confrontammo - aggiunge il medico, che puntualmente segue in tribuna le gesta del quintetto biancazzurro - con cestisti del calibro di Franco Bertini, Gianfranco Pieri, Massimo Masini, Sauro Bufalini, Sandro Riminucci, Paolo Vittori, Giovanni Gavagnin, allenati dal professor Nello Paratore. Memorabile fu quella gara giocata in riva al mare, seguita con entusiasmo dagli appassionati del comprensorio. L'anno dopo l'Italia si piazzò quarta ai Giochi Olimpici di Roma, alle spalle di Stati Uniti, URSS e Brasile». All'Arena Mallozzi la Nazionale (selezione B) tornò nel 1972 per disputare il 5° Torneo internazionale, vinto dal San Marino All Stars. Presenti nel team azzurro (giunto quarto) anche Renato Villalta, Luciano Vendemini, Vittorio Ferracini e Charlie Caglieris. D'Acunto ricorda bene la sua esperienza con le maglie della Libertas e dello Sporting Club Scauri. Come iniziò l'avventura agonistica? «Era il 1953. L'unico campo (in terra battuta) si trovava in Via Romanelli. A quei tempi, gareggiavo nei Campionati del Centro Sportivo Italiano: mi dedicavo alla corsa campestre, al calcio ed alla pallacanestro. I miei compagni di viaggio furono Massimo Mancini, Franco Carcone, Nicolino Zinicola, Lillino D'Onofrio, Rinaldo Palazzo, Nicandro Gaveglia, Giannino Morgera. Verso il 1955-56 ci spostammo all'Arena Il Pinguino (poi Mallozzi, ndr) e continuammo l'esperienza con Virgilio Ruggieri, Leonardo Schiattone, Mimmo Ianniello, Marcello Sardelli, Vittorio D'Acunto, Antonio Di Cola, Claudio Camerota, Amedeo Calenzo, Giulio ed Antonio Forte». Una sfida indimenticabile? «Ricordo rivela Giuseppe D'Acunto - una partita giocata al Pala Eur di Roma contro la Stella Azzurra. Per l'emozione, sbagliai il primo canestro del match, che perdemmo di 1 punto. A pochi secondi dalla fine, il mio compagno di squadra Giovanni Di Nora fallì il tiro del sorpasso. In quella occasione ne segnai 30». Una gara storica da spettatore? «Maggio 1985. San SeveroScauri 6064. Quel grande successo in Puglia determinò il ritorno in serie B dei delfini del coach Enzo Falso».

Antonio Lepone

