La CynthiAlbalonga passa ad Aprilia per 3-1. Doccia fredda per i biancocelesti pontini che dopo centottanta secondi sono già costretti ad inseguire gli agguerriti rivali. Calisto interviene in area di rigore in modo falloso su Cardella. Sul tiro dagli undici metri Salvati intuisce la direzione ma non riesce ad intercettare la sfera calciata dallo stesso Cardella. Passano una manciata di minuti e l'Aprilia riequilibra il punteggio. Una magistrale punizione di Vasco si insacca nella porta avversaria. Il centrocampista festeggia con un eurogol il suo ventiquattresimo compleanno. La partita nonostante il gran caldo che aleggia sul Quinto Ricci è piacevole è giocata a buon ritmo. Con lo scorrere dei minuti la pressione della CynthiaAlbalonga, che è in lotta per un posto nei play off, si fa più continua. La costanza degli ospiti viene premiata al 36' quando Cardillo con delle serpentine ubriacanti si libera di un nugolo di avversari per successivamente sferrare la conclusione vincente sulla quale nulla può Salvati. La terza rete per la CynthiAlbalonga arriva sul finire della frazione grazie ad un preciso colpo di testa di Cardillo. Nel secondo tempo la qualità del gioco cala con il progressivo cammino del cronometro. Non accade nulla di significativo e dopo cinque minuti di recupero il direttore di gara Franzò di Siragusa fischia la fine della contesa. L'Aprilia è salva mentre la CynthuaAlbalonga accede ai play off.

Aprilia CynthiAlbalonga 1-3

Aprilia: Salvati, Succi, Sossai(17' st Bernardini), Vasco, Bosi, Battisti, Luciani, Sansotta (20' st Pezone), Calisto (28' st Pollace), Mannucci, Bianchi (12' st Martinelli) A disp. Prudente, Lapenna, Corelli, Aglietti, Ruggieri All. Galluzzo

CynthiAlbalonga: Santilli, Santoni (28' st Colacicchi). Pace, Gagliardini, Van Ransbeeck (38' st Santarelli), Mazzei, Angelilli, Di Cairano (1' st Traore), Cardella, D'Agostino (38' st Di Vico), Cardillo (28' st Magliocchetti) A disp. Maddalena, Capogna, Petruccelli, Barbarossa All. ChiapparaArbitro: Franzò di Siracusa Reti: 3' pt Cardella (r) (CA), 7' pt Vasco (A), 36' e 44' pt Cardillo (CA), Note. Ammoniti. Calisto, Bosi, Calci d'angolo 2-0 per CynthiAlbalonga. Recupero 1T 1' min 2T 5'min. Spettatori 100.

