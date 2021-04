2 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







CALCIO, SERIE D

TOLENTINO (MACERATA) - L'Aprilia conquista un buon pareggio in casa del Tolentino. La formazione allenata da mister Galluzzo, sotto di due reti riesce a recuperare al termine di una partita maschia che ha portato l'arbitro e comminare ben nove ammonizioni e tre espulsioni nella formazione laziale.

La cronaca: All' 8 buona opportunità per l'Aprilia con Laghigna., pronto il tiro, palla di poco fuori. Al 13' fallo di Succi su Aloisi. Punizione di Ruci per Padovani, assist per Capezzani pronto il tiro palla sopra la traversa. . AL 34' Aprilia vicina al vantaggio, nel tentativo di liberare Labriola colpisce male il pallone che finisce sul palo. Al 40' ocasione per il Tolentino: cross di Ruci per Capezzani, Prudente in uscita nega il gol al centrocampista. Al 44' l'Aprilia va in gol con Laghigna, annullato per fallo su Governali. Al 45' brutto fallo di Sossai su Padovani. Ammonito. Punizione di Ruci testa di Padovani traversa piena.

Al 5' della ripresa Tolentino in vantaggio, Gran tiro dai 30 metri di Ruci, nulla da fare per Prudente. Al 11' il raddoppio: cross dalla destra di Aloisi, Padovani stacca più in alto di tutti e batte Prudente. L'Aprilia non molla e 3 minuti dopo accorcia le distanze. Dubbio fallo in area di Bonacchi su Bosi. L'rbitro fischia il calcio di rigore che Vasco realizza. Al 26' brutto fallo di Sossai su Padovani. Doppio giallo ed espulsione per il numero 5 ospite. Al 32' l'Aprilia pareggia con Laghigna che supera in velocità Labriola e batte Governali. Al 33' espulso Pezone dalla panchina per proteste Al 47' per doppia ammonizione Succi.

IL TABELLINO

Tolentino (3-5-2) Governali 6; Bonacchi 6, Labriola 6, Salvatelli 6 (20' st Cicconetti 6), Aloisi 6,5 (20' st Minella 6); Capezzani 6,5 (38' st Tizi sv), Pagliari 6 (42' st Strano sv), Ruci 6,5 (20' st Ruggeri 6), Laborie 6; Padovani 6,5, Severini 6. All. Mosconi 6

Aprilia (3-4-3) Prudente 6; Pollace 6,5, Sossai 5,5, Succi 6; Vasco 6,5, Luciani 6, Mannucci 6, Bernardini 6; Pezone 5,5 (8 st Corelli) Laghigna 6,5, Bosi 6,5 (40' st Ouedraogo sv). All. Galluzzo 6.

Arbitro: Moretti di Firenze 5

Reti: 5' st Ruci, 13' st Padovani, 15' st (rig.9 Vasco, 32' Laghigna

Note: Angoli 2 a 2 Ammoniti: Laghigna, Manucci, Vasco, Sossai, Severini, Succi, Minella, Luciani, Pagliari . Espulsi al 25' st Sossai per doppia ammonizione, al 33' Pezone per proteste, al 47' Succi per doppia ammonizione. Recupero 6' (1 - 5)

Paolo Del Bello

