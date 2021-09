Domenica 12 Settembre 2021, 05:03

VERSO IL VOTO

Fare uscire Latina dal torpore sì, ma partendo dal rispetto degli avversari. Così ieri il senatore Claudio Fazzone alla presentazione dei candidati consiglieri comunali della lista di Forza Italia che sostiene la corsa di Vincenzo Zaccheo per tornare in Comune da sindaco. Un richiamo ad abbassare i toni, perché l'odio, come l'invidia, non serve.

Noi ha detto dobbiamo agire con amore per la città, portare avanti le nostre idee, promuoverle ma sempre rispettando gli antagonisti politici. Una precisazione molto apprezzata da parte degli aspiranti consiglieri, in gran parte al loro debutto elettorale: Mi fa piacere aver sentito queste parole ha commentato Filomena Sisca, originaria di Bari, docente al San Benedetto, che ha scelto Latina da anni come città in cui vivere. Al momento della sua presentazione, oltre a segnalare gli ambiti a cui dedicarsi, principalmente legati alla scuola e alla cultura, ha voluto sottolineare l'importanza del confronto, delle aperture.

L'evento ieri si è svolto al Circolo Cittadino, alla presenza oltre che del candidato sindaco Zaccheo e del coordinatore regionale azzurro Fazzone, anche del vice presidente della Provincia di Latina Domenico Vulcano e del principale ideatore della lista, Alessandro Calvi, consigliere comunale uscente e coordinatore provinciale di Forza Italia.

A coordinare i lavori Lubiana Restaini, presidente della consulta dei piccoli comuni e consigliera nazionale dell'Anci. Il primo a presentarsi al pubblico è stato Mauro Anzalone, già consigliere comunale, reduce insieme a Zaccheo di un incontro pubblico a Latina Scalo: Sono contento perché il nostro sindaco' si è impegnato a realizzare due nuovi centri polivalenti e rilanciare lo sport.

Ma il candidato sindaco lo ha subito corretto: Io ho detto uno. E allora si è aperto il siparietto. Anzalone ha prontamente replicato: Diciamo due, così almeno uno si farà. Sport, cultura e università, i temi ricorrenti nelle parole dei candidati Giuseppe Coluzzi, Stefano Cardillo e Francesca Agnani, tra i tanti presenti. Ma anche attenzione ai borghi con maggior tracciamento dei fondi ristoro per la nucleare, al decoro, alla valorizzazione delle risorse del territorio, proposti da Fausto Furlanetto, Ilario Pierino Franzè, Clarita Pucci. Paola Oreli, fisioterapista e giovane madre, ha invece voluto proporsi per iniziative da dedicare ai bambini più piccoli. E ancora, disabilità, pari opportunità, sicurezza urbana: a suggerire soluzioni Alfredo Minutillo e Roberta Della Pietà. Il candidato Giuseppe Coriddi si è impegnato a che il Comune si faccia promotore di una start up utile per il collocamento dei giovani nei lavori stagionali, mentre il geometra Claudia Laportella ha detto che in Comune c'è un parco progetti dal valore immenso: Dobbiamo riprenderli e portare avanti. Nell'intervento conclusivo, affidato al candidato sindaco, Zaccheo ha rilanciato le due linee programmatiche principali della sua proposta incentrata su una maggiore valorizzazione dell'università, la realizzazione del policlinico universitario, lo sviluppo della Marina e della portualità.

Rita Cammarone

