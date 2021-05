30 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







L'INCHIESTA

Operava nella più completa illegalità intendendo la propria professione come fosse un'attività commerciale ove, su richiesta, rilascia certificazioni del tutto mendaci, create ad hoc a seconda dell'esigenza del richiedente di turno l'indagato rilascia certificati di malattia a pazienti che nemmeno visita. Questo il ritratto del medico Sandro Cuccurullo tracciato dai pubblici ministeri Carlo Lasperanza e Giorgia Orlando nella richiesta di applicazione delle misure cautelari che ha fatto finire in carcere il professionista di Sabaudia nell'ambito dell'inchiesta No pain'. Oltre alle illecite prescrizioni del farmaco Depalgos ai braccianti indiani suoi assistiti le indagini hanno anche accertato l'utilizzo da parte sua del potere certificativo per permettere la permanenza quando non anche l'ingresso di cittadini stranieri sul territorio dello Stato utilizzando false attestazioni mediche per i permessi di soggiorno speciali il tutto in concorso con la donna di nazionalità marocchina Sihame El Hail. E' lei che lo induce a compilare e sottoscrivere anche in orario notturno più certificati con data antecedente l'8 marzo 2020, termine limite fissato dalla legge per ottenere il permesso di soggiorno.

«Mi serve un foglio.. una prova vecchia dice lei in una telefonata mi serve subito è un problema del Commissariato gli serve foglio urgentemente. Devi sistemare il nome sul foglio, la Questura non ha accettato perché ha sbagliato il nome». E quando Cuccurullo fa storie lei lo minaccia. « io ti faccio vedere, ricordalo. Io ho già preso 50 euro.

Poi c'è il capo di imputazione legato al certificato medico rilasciato ad un paziente per fargli ottenere una misura cautelare alternativa alla detenzione, capo di imputazione che coinvolge anche l'avvocato Luigi Pescuma. Quando si reca con il suo cliente nello studio del medico a Sabaudia il professionista chiede un certificato con una sua situazione incompatibile con il regime carcerario. Sindrome ansiosa che non lo rende compatibile con il regime replica il medico. Deve emergere che è un fatto cronico, non un fatto del momento, un paziente che è da lungo tempo deve mettere che è da anni che soffre di questa situazione e che è sotto cura da lei, l'importante è rimarcare la sindrome cronica spiega Pescuma. Lo possiamo colorare che ne so con attacchi di panico e disturbi del sonno aggiunge il medico da quando lo facciamo?. Da una decina di anni risponde l'avvocato.

Elena Ganelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA