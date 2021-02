SERVIZI PUBBLICI

Incontro in Prefettura tra Csc e Ugl trasporti per scongiurare lo sciopero del Tpl a Latina proclamato dalla sigla sindacale per il prossimo 8 marzo. È quello avvenuto ieri pomeriggio, alla presenza anche dell'amministrazione comunale. Al centro del confronto, dettagli dell'accordo di secondo livello. In particolare, l'azienda ha modificato le corse a causa della necessità di avere maggiore distanziamento a bordo e questo avrebbe portato a turni di durata leggermente più lunga con pause minori ma che, spiega l'assessore ai Trasporti, Dario Bellini, «comunque rientrano nei criteri del contratto nazionale di lavoro, come ammesso anche dalle stesse parti». Bellini chiede infine «a tutte le parti il senso di responsabilità in un momento così delicato, in cui Csc non ha neanche messo un lavoratore in cassa integrazione, e questo nonostante nell'ultimo anno sia stato venduto il 90% di biglietti in meno, biglietti che rappresentano il 40% del piano finanziario». Bellini, in qualità di assessore all'Ambiente, ha anche presenziato ieri insieme al sindaco Damiano Coletta, in Abc, alle firme «che concludono l'iter di stabilizzazione dei 50 lavoratori di Abc che contribuiranno al passaggio al porta a porta. Lavoratori che per 10 o 15 anni hanno vissuto situazioni di precarietà lavorando per la ex Latina Ambiente come interinali». Una firma salutata dal segretario regionale Ugl partecipate ambientali (sigla che ha la rappresentanza maggiore in azienda), Marco Iannarilli: «Abc ha avuto l'idea meritocratica di fare un bando e poi sono stati stabilizzati in un concorso con diritto di precedenza, va dato atto ad azienda e Comune di avere fatto quanto detto». Per Anselmo Briganti della Cgil, «è una situazione che si trascina da 2-3 anni, ora speriamo che Abc prenda il volo». Per la Uil, invece, Antonella Cannatà ricorda che «abbiamo un incontro fissato per il 2».

