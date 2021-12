Mercoledì 1 Dicembre 2021, 05:03

GAETA

I Comencini: di padre in figlia. Una serata dedicata ai due registi, in programma giovedì 2 dicembre (ore 18.30) al cinema Ariston a Gaeta. E' l'ultima tappa dell'iniziativa I Cinema: Sale della Vita, il nuovo progetto Agis-Anec Lazio con il sostegno della Regione per valorizzare la sala cinematografica come luogo di incontro culturale.

Ospite a Gaeta sarà Cristina, regista romana, sceneggiatrice, drammaturga, scrittrice e figlia d'arte: papà Luigi, che fu uno dei massimi esponenti del cinema italiano dell'epoca con Dino Risi e Mario Monicelli, lanciò attori del calibro di Vittorio De Sica e Gina Lollobrigida soprattutto nel celebre film Pane, amore e fantasia. La Comencini presenterà il suo romanzo L'Altra donna, una serie di atti di un dramma che alterna donne e uomini in una riflessione acuta sulle identità e le dinamiche delle relazioni e ricorderà le imprese artistiche del padre. La serata sarà moderata dal giornalista Franco Montini, critico cinematografico e presidente del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani. Seguirà la proiezione del film Tutti a casa, il capolavoro sull'Italia del 1960: un affresco sulle contraddizioni e gli eroismi che seguirono la dissoluzione dell'esercito italiano dopo l'8 settembre 1943, in cui il regista diresse un altro personaggio cult capitolino come Alberto Sordi.

La dinastia Comencini ha scritto pagine di spessore differenziandosi per generi differenti come era solito fare papà Luigi (Leone d'oro alla carriera) che spaziava dalla commedia al drammatico, dal grottesco al giallo; Cristina invece, impegnata a tempo pieno anche sul versante letterario, ha affrontato anche lei in un'alternanza di romanzi e film brillanti e drammatici la realtà dei nostri giorni, segnati dalla globalizzazione, dalla crisi del tradizionale modello famiglia. Nella speciale conversazione interverranno anche i circoli di lettura del Golfo di Gaeta Immagina Book Club, Un'altra lettura, Vibrazioni letterarie, LeggiAMOci forte di Formia con la libreria Tuttilibri dei fratelli Enza e Riccardo Campino che ha fatto da trait d'union. L'ingresso in sala sarà consentito con l'esibizione del green pass. Info: Libreria Tuttilibri Mondadori: 0771-267967. Ingresso 5 euro. Andrea Gionti

