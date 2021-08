Martedì 17 Agosto 2021, 05:00

BASKET

Una stagione neutralizzata nel marzo 2020 per il sopraggiungere del Covid-19 e la successiva portata avanti tra milioni di difficoltà logistiche, gare rinviate o mai giocate, il tutto sempre in assenza di pubblico. Adesso tutti i club italiani del basket maschile s'apprestano ad affrontare l'anno terzo del dopo pandemia, sperando di ritrovare parvenze di normalità, quasi mai viste negli ultimi 18 mesi. La situazione d'emergenza sanitaria nazionale, è trascesa gradualmente in una strisciante crisi economica che ha pesantemente intaccato le fonti di sostentamento delle società (botteghino e sponsor) dall'A1 ai campionati di base: risultato, moltissimi sodalizi a tutti i livelli sono spariti dalla mappa dei tornei. Non fa eccezione la provincia di Latina, che vede il suo contingente nei campionati contrassegnati da una lettera, scendere dai 13 del pre-covid ai 7 attuali.

SERIE A2

Nella seconda serie nazionale regge la Benacquista Latina, scampata nella passata stagione a un campionato affrontato da una squadra costruita con un budget low-cost e terminato con una rocambolesca salvezza. I nerazzurri hanno riconfermato il coach Franco Gramenzi e costruito un telaio solido, in attesa di chiudere il mercato estivo con l'acquisto di un top-player straniero per veleggiare in acque tranquille. La squadra si radunerà domenica prossima, 22 agosto, farà un paio di amichevoli d'assestamento durante la preparazione atletica e debutterà in Supercoppa nel secondo week-end di settembre contro l'Eurobasket Roma.

SERIE B

Anche in B resta una sola squadra, la Meta Formia, alla terza presenza consecutiva a questi livelli. Prima del Covid c'era anche Scauri, che però nel giugno 2020 cedette il titolo sportivo al Catanzaro. In questa primavera, dopo la salvezza brillantemente colta sul campo, si temeva la stessa sorte per i formiani, che invece hanno confermato l'iscrizione alla serie cadetta, ma per ora nulla si sa della squadra. Gli under 21 Luca Digno, Luigi Cimminella e Armando Verrazzo, dopo l'ottimo torneo disputato a Formia, hanno cambiato casacca, ma non si hanno notizie di cestisti in entrata.

MINORS

Le serie più penalizzate dalla crisi sono le serie C e D. Nella C Gold nella nostra provincia resiste solo la Virtus Fondi, mentre la Virtus Pontinia ha ceduto il titolo alla Tiber Roma. In C Silver tutto invariato: Virtus Aprilia, Nbt Latina, Serapo Gaeta e Fortitudo Scauri regolarmente al via. In serie D, invece, nessuna pontina iscritta, mentre due anni fa ai nastri di partenza c'erano Cisterna, Sermoneta, Borgo Sabotino e Terracina. Nessun team senior infine, situazione preesistente alla pandemia, in piazze storiche come Sezze, Priverno, Sabaudia e Itri.

Stefano Urgera

