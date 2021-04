13 Aprile 2021

Contagi Covid, la provincia di Latina va ancora controtendenza, i dati dell'ultima settimana indicano un peggioramento della situazione rispetto a quella precedente.

Tra il 5 e l'11 aprile in terra pontina sono stati riscontrati 1138 nuovi positivi al coronavirus, mentre nei sette giorni precedenti erano stati 888 (un aumento pari al 28,15%). Siamo tornati in linea con la settimana tra il 21 e il 28 marzo quando i contagi erano stati 1144. Negli ultimi sette giorni per ben tre volte abbiamo avuto più di duecento contagi, la settimana precedente era accaduto una sola volta. Cresce, anche se di poco anche il numero dei decessi: nell'ultima settimana sono stati sedici, in quella precedente erano stati 14 (il 14,29% in più).

Le buone notizie. Per fortuna aumentano i guariti: sono stati 773 negli ultimi 7 giorni, mentre nella settimana precedente erano stati appena 462 (un aumento del 67%). Calano anche i ricoveri: tra il 5 e l'undici aprile sono stati 105, mentre nella settimana di Pasqua erano stati 125, un calo del 16 per cento. Cresce anche il numero delle vaccinazioni: negli ultime sette giorni sono state 11.005, 734 in più rispetto alla settimana precedente, un incremento che sfiora il 10%.

