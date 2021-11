Lunedì 1 Novembre 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

Nuova impennata del Covid, in terra pontina. Questo il quadro che emerge dall'ultimo bollettino emesso dall'Asl, in cui si contano altri 66 positivi e un ulteriore morto. Tenendo conto del decesso reso noto dal report diffuso nella giornata di sabato (i positivi erano 39), si tratta del secondo lutto nell'arco di due giorni ad interessare Aprilia. Un comune che per numero di contagi continua a stagliarsi a livello provinciale: ieri nella città di fondazione sono spuntati altri 17 casi, mentre nelle 24 ore precedenti se ne erano palesati 11. Considerando il conto a doppia cifra delle positività registrate in questi giorni, oltre alle circa 300 persone attualmente poste in isolamento precauzionale, i numeri che fotografano la situazione apriliana continuano a preoccupare non poco. Un lievitare il cui evolversi è monitorato con una certa apprensione tanto dall'Azienda sanitaria, quanto dalle autorità locali, con il sindaco Antonio Terra che proprio alla luce dei dati più recenti è tornato ad appellarsi al buonsenso dei concittadini. Un chiaro richiamo all'ordine, il suo: l'emergenza sanitaria non è ancora da considerarsi alle spalle, ha sottolineato, premendo sulla necessità di proseguire nell'osservare in maniera scrupolosa le basilari regole antivirus. Tornando al quadro complessivo dei contagi, scorrendo i dati del bollettino provinciale di ieri si nota un sensibile aumento delle positività nel capoluogo, dove è emerso lo stesso numero di casi di Aprilia, 17. Nella lista trovano poi spazio anche i comuni di Bassiano (2 nuovi casi), Cisterna (2), Cori (3), Fondi (6), Formia (3), Lenola (4), Monte San Biagio (1), Pontinia (1), Priverno (1), Sabaudia (4), Sermoneta (2), Sonnino (2) e, per concludere, Terracina (1). Sempre restando sul fronte dei numeri, nelle 24 ore che vanno da dalla giornata di sabato a quella di domenica si sono registrati 3 ricoveri, a fronte di nessun altra guarigione. Nel medesimo arco temporale preso in esame sono state inoltre somministrate 1389 vaccinazioni: mentre il Covid sta tornando a grandi passi a farsi sentire, la campagna volta a sconfiggerlo prosegue col piede premuto sull'acceleratore.

M.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA