Martedì 6 Luglio 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

Un solo caso di Covid nella provincia di Latina riportato sul bollettino della Asl di ieri. Dopo i 10 contagi complessivi accertati tra sabato e domenica, ieri la sola positività registrata su 181 tamponi ha riguardato Formia, mentre il capoluogo da quattro giorni non conta nuovi casi. Doppio zero invece sotto la voce decessi e ricoveri. Il territorio non ha vittime di Covid da sei giorni ma nelle ultime 24 ore non ha contato neanche nuove guarigioni. Arrivano a 14 dunque i positivi accertati nei primi cinque giorni del mese mentre procede speditamente la campagna vaccinale che ha raggiunto e superato la soglia delle 400mila dosi somministrate (2.657 nell'ultimo giorno). Va avanti con successo anche il viaggio del camper della Asl per la vaccinazione con monodose Johnson & Johnson, che dopo il sold out nelle due tappe del fine settimana a San Felice Circeo si sposta, oggi e domani, a Terracina, raggiungendo in seguito i comuni di Sperlonga, Gaeta, Formia, Spigno Saturnia, Minturno Scauri e per chiudere Fondi. Ancora alta l'adesione della popolazione indiana, che si è presentata spontaneamente nei luoghi in cui ha stazionato il camper e che le istituzioni pontine cercano di raggiungere anche con l'aiuto dell'equipe di Emergency, entrata in campo nelle scorse settimane con l'obiettivo di individuare soprattutto i cittadini irregolari. Si attendono ancora dallo Spallanzani gli esiti degli esami di laboratori sui campioni positivi individuati sul territorio, ma al momento non sembrano esserci situazioni di allarme o sospetti. Guardando infine ai dati del Lazio, i positivi sono stati 83 su 9mila test, cinque invece i decessi, 71 i guariti, 155 i ricoverati e 36 i posti letto covid occupati in terapia intensiva.

La.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA