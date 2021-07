Venerdì 9 Luglio 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

Sono stati 158 i tamponi processati dalla Asl di Latina nelle ultime 24 ore, che hanno portato ad accertare una sola positività al covid. Il caso riguarda una persona residente nel comune di Terracina e porta a 19 il conto totale dei contagi dall'inizio di luglio ad oggi. La situazione dunque resta al momento stabile su tutto il territorio e anche ieri il bollettino dell'azienda sanitaria non ha riportato nessuna vittima e nessun nuovo ricovero ospedaliero. Le nuove notifiche di guarigione sono state invece 101 mentre le dosi di vaccino somministrate 5.300 su un totale di oltre 422mila e 165.300 persone immunizzate con doppia dose o con siero monodose. Resta alta però la guardia sul controllo della diffusione della variante Delta e proprio per questa ragione continuano, in tutto il Lazio, le analisi di laboratori su tutti i campioni positivi. Proprio in questi giorni è stata infatti accertata la presenza di un'altra mutazione indiana nel covid a Latina, riferita a un cittadino residente nel capoluogo che lavora a Roma e che era stato vaccinato con una dose di Pfizer. Asl e prefettura sono invece al lavoro per definire le linee di un piano strategico di contenimento del virus e di controllo nelle località turistiche della provincia. La prefettura ha convocato un vertice nella giornata di oggi con l'obiettivo di fare il punto. L'attenzione massima è puntata naturalmente sui comuni costieri presi d'assalto dai turisti e sulle isole di Ponza e Ventotene, con particolare riferimento ad eventuali controlli all'imbarco di aliscafi e traghetti in partenza. Analizzando infine il quadro nel Lazio, a fronte di un lieve aumento dei contagi, arrivati ancora sopra la soglia dei 100 casi (112 per la precisione), si registra comunque un calo ulteriore di decessi (sono stati quattro nelle ultime 24 ore), di ricoveri e terapie intensive occupate, che sono rispettivamente 139 e 27. I cittadini attualmente positivi in tutto il Lazio allontano invece a 2.242, di cui 2.076 in isolamento domiciliare.

Laura Pesino

