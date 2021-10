Sabato 30 Ottobre 2021, 05:05

LA SITUAZIONE

Altri 46 contagi si registrano nelle ultime 24 ore sul territorio pontino, ancora il dato più alto tra le province del Lazio con l'esclusione di Roma.

Oltre la metà dei positivi riguardano due soli comuni: quello di Aprilia e quello di Latina, che più di altri in queste settimane hanno visto un sensibile aumento della diffusione del virus. Il primo conta infatti 18 casi, il secondo 10. A seguire, sono stati accertati quattro positivi a Cisterna, tre a Fondi, due nei comuni di Cori, Formia, Sonnino e Terracina, uno solo infine a Castelforte, Monte San Biagio e Sezze. Il totale dei contagi dall'inizio del mese sale a quota 916, mentre il mese di settembre si era chiuso con 890 contagi.

La curva dunque si conferma in salita e proprio ieri l'azienda sanitaria ha dato notizia di un altro decesso, il quarto di ottobre. Si tratta di un uomo di 78 anni di Latina che nei giorni scorsi era arrivato già con sintomi seri all'ospedale Goretti ed era stato ricoverato in terapia intensiva per un quadro clinico complessivamente grave. Secondo le informazioni raccolte non era stato vaccinato e il covid purtroppo non gli ha lasciato scampo. Altri due pazienti sono stati ricoverati mentre nelle ultime 24 ore in 15 sono guariti.

I DATI

Risalgono lievemente, dopo il crollo degli ultimi giorni, le vaccinazioni che hanno contato 1.291 dosi somministrate. Intanto, per il secondo giorno consecutivo il Lazio sfiora il muro dei 600 contagi. Ieri per la precisione sono stati 583 a fronte di 33.405 test processati.

IL CORTEO

Ieri sera manifestazione con circa 300 persone che hanno sfilato in centro per protestare contro l'obbligatorietà del Green pass al grido di «Giù le mani dal lavoro». Il Corteo è partito da piazza della Libertà e alla fine si è ritrovato in piazza del Popolo dietro allo striscione Liberi di scegliere scandendo lo slogan No green pass. Per la cronaca i manifestanti erano tutti senza mascherina e molti di loro indossavano gilet gialli. «Il nostro gruppo si chiama liberi di scegliere» dice Serena Capitelli. Al suo fianco Cinzia Romano, candidata alle ultime elezioni con la civica di Zaccheo, Latina nel Cuore: «Chiediamo un confronto democratico, la nostra non è una lotta al vaccino, ma la scelta di chi non si vuole vaccinare. Il green pass è anticostituzionale».

La.Pe. e An.Ap

