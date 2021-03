28 Marzo 2021

LA SITUAZIONE

I nuovi contagi Covid in provincia di Latina scendono, ma la situazione continua a preoccupare a cominciare dagli accessi al pronto soccorso e alla carenza di posti letto.

Il bollettino diffuso ieri sulla situazione epidemiologica pontina attesta che i nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore, a fronte di mille tamponi effettuati, sono stati 158 (163 se si contano anche i positivi residenti fuori provincia) contro i 228 del bollettino di venerdì. Lunedì scorso i nuovi contagi erano stati 130, martedì 144, mercoledì 157, giovedì 166 per poi schizzare venerdì a 228 e infine ridursi ieri a meno 70 per un totale di 158. Nella giornata di venerdì i ricoveri Covid sono aumentati di otto unità, tutti all'ospedale Goretti, dove mancano ancora 16 posti letto Covid per totalizzare i 174 richiesti con il livello 4 di emergenza dichiarato la scorsa settimana dalla Regione Lazio. Anche ieri si è registrata all'esterno del nosocomio la fila di ambulanze con a bordo pazienti Covid. In tutta la giornata sono stati 40 gli accessi al pronto soccorso covid. Molti pazienti sono stati ricoverati al Goretti, ma è stato necessario trasferirne cinque, per carenza di posti, nei nosocomi della capitale. Poi con il passare delle ore la situazione è tornata alla normalità.

Da giorni la Asl ha programmato il trasferimento del centro vaccinale allestito nel tendone all'esterno del Goretti per recuperare uno spazio utile all'accoglienza dei pazienti diretti al pronto soccorso. Ma il trasloco del servizio sarà possibile soltanto il prossimo 8 aprile, presso il centro anziani Vittorio Veneto. Nel frattempo si spera che i contagi diminuiscano e che diminuiscano in parallelo anche i ricoveri. Con i dati di ieri la Asl ha inoltre comunicato la guarigione di 108 pazienti e un altro decesso che ha riguardato una persona, 69enne di Lenola, con patologie. Dall'inizio del mese sono morte per Covid, in provincia di Latina, 44 persone. Ieri in tutta la Regione Lazio si sono contati 1.825 nuovi casi positivi, un dato in flessione così come quello dei decessi. Ma l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato ha sottolineato che purtroppo continuano ad aumentare i ricoveri, anche quelli in terapia intensiva.

NEI COMUNI

I 158 nuovi positivi Covid risultano così distribuiti: 44 a Latina, 16 ad Aprilia, 14 a Formia, 11 a Cisterna di Latina, 10 a Pontinia, 9 a Terracina e altrettanti a Fondi, 6 a Priverno, 5 a Cori così come a Minturno, 4 casi nel comune di Santi Cosma e Damiano, mentre a Gaeta, Norma, Sermoneta e Sezze 3 casi per ciascun comune, due i nuovi casi a Lenola, Sabaudia e Spigno Saturnia, un nuovo contagio a Castelforte, Itri, Maenza, Monte San Biagio, Prossedi, Sonnino e Sperlonga. Ma la situazione epidemiologica a livello provinciale risulta più complessa sia per il numero totale degli attuali positivi in ciascun comune e relativi indici di prevalenza ma anche per la presenza di varianti del virus che comportano un'elevata rapidità di diffusione. Al momento risultano sorvegliate speciale, da parte del Dipartimento di prevenzione della Asl pontina, Aprilia, Cisterna di Latina, Cori, Fondi, Latina, Pontinia e Priverno.

Rita Cammarone

