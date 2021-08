Mercoledì 4 Agosto 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

Ventotto i nuovi casi di Covid su 378 tamponi processati, che fanno salire a 86 i positivi nei primi tre giorni del mese. Ma se luglio si era chiuso con sole quattro vittime in totale, il nuovo mese si apre con tre morti negli ultimi due giorni. Il bollettino di lunedì riportava infatti il decesso all'ospedale di Terracina di una donna di 82 anni, il report di ieri segnala altre due vittime a Sonnino e a Terracina, di 61 e 87 anni, il primo con patologie epatiche, la seconda con problemi cardiovascolari, entrambi erano ricoverati all'ospedale Goretti di Latina ma non è chiaro se fossero vaccinati. Nelle ultime 24 ore inoltre sono stati sei i ricoveri per aggravamento del quadro clinico dovuto al virus, complessivamente 12 dal primo agosto. Per quanto riguarda la distribuzione dei casi, sei sono le positività accertate ad Aprilia e altrettante a Latina, cinque quelle di Formia, tre a Sabaudia e Terracina, due a Sezze e Sermoneta, una sola a Cisterna. La campagna vaccinale ha contato invece nelle scorse 24 ore 2.520 nuove somministrazioni, in netto calo rispetto alla media giornaliera che sfiora le 5mila. Emergono ulteriori particolare sul cluster del camping Sant'Anastasia di Fondi, dove lo screening della Asl effettuato lunedì su 515 ospiti ha portato a scoprire altri 13 casi di Covid fra turisti insospettabili, alcuni dei quali appena arrivati nella struttura da altri comuni italiani, non in quarantena, asintomatici e tutti vaccinati. Per cinque di loro però i valori riportati nel test antigenico erano dubbi ed è stato dunque ripetuto l'esame molecolare che oggi ha dato esito negativo. Da 13 dunque i positivi accertati nelle ultime ore scendono a otto, che si aggiungono a quelli scoperti in precedenza. Sono al momento 36 le persone in quarantena all'interno del camping, dove continua ad essere in vigore l'ordinanza del sindaco di Fondi che impone alcune misure restrittive.

Laura Pesino

