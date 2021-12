Mercoledì 1 Dicembre 2021, 05:03

Dal 6 dicembre al 15 gennaio: è questo un periodo che si preannuncia particolarmente delicato anche sul territorio pontino, in una fase in cui la curva dei contagi schizza verso l'alto, ci si avvicina al Natale ed entra in vigore il super Green pass. La prefettura dunque detta la linea e programma una stretta sui controlli che nei prossimi giorni andrà pianificata nel dettaglio. Intanto, riunisce Asl, responsabile del Cotral, sindaci della provincia, Camera di commercio, ufficio scolastico e forze dell'ordine per fare il punto. «Ci sarà massima attenzione e un atteggiamento di grande cautela spiega il prefetto Maurizio Falco I risultati guadagnati nella campagna vaccinale andranno rinforzati percorrendo questo ultimo miglio verso il traguardo. E lo dico con chiarezza: non tollereremo atteggiamenti di aperta sfida alle normative del Governo».

Attività commerciali, scuola e trasporti saranno proprio i tre punti cardine sui quali andrà pianificata l'azione delle prossime settimane e dunque i settori su cui si concentrerà l'attenzione delle istituzioni. «La verifica del rispetto delle regole sarà la priorità aggiunge il prefetto Falco I sindaci da parte loro hanno già dato la massima disponibilità, con la Asl effettueremo analisi e valutazioni sulla base di dati scientifici e attraverso la Camera di commercio intendiamo sensibilizzare gli esercenti. Come prefetti saremo chiamati poi a fornire report settimanali al ministero».

