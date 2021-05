15 Maggio 2021

LA PANDEMIA

Ancora stabile la curva dei contagi sul territorio pontino, con il covid che sembra allentare la presa. Nella giornata di ieri la Asl ha segnalato 61 nuovi contagi su 721 tamponi effettuati. Fra i nuovi positivi ci sono sei cittadini indiani e diversi studenti mentre la maggior parte dei casi è relativa a link epidemiologici di tipo familiare.

Dall'inizio di maggio sono state 1.355 le positività rilevate tra i residenti della provincia di Latina, con una media giornaliera che è scesa, rispetto allo scorso mese, sotto la soglia dei 100, 97 per la precisione. Per quanto riguarda la distribuzione dei casi, il dato più alto arriva da Cisterna che ha 14 nuovi positivi, Latina ne conta invece 10, altri nove sono stati registrati a Terracina, otto nel comune di Fondi, cinque ad Aprilia, tre a Sabaudia, due a Monte San Biagio, Pontinia, Sezze e Sonnino, uno infine a Castelforte, Formia, Lenola e San Felice Circeo. Nessun decesso nelle ultime 24 ore e le vittime restano dunque 20 dall'inizio del mese, i ricoveri ospedalieri sono stati invece quattro, 83 in totale dal primo maggio ad oggi. Sono state inoltre 204 le guarigioni e più di 4mila (4.161 per la precisione) le somministrazioni di vaccino effettuate in un giorno. Da maggio si registra un'evidente contrazione dei casi, dimostrata dalle analisi settimanali della Asl pontina. Se dai 21 al 27 aprile erano stati accertati 1.031 positivi, nella settimana successiva, compresa tra il 28 aprile e il 4 maggio, erano diventati 854, mentre nell'ultimo arco temporale considerato, dal 5 all'11 maggio, sono stati 735, con un drastico calo in tutti i comuni, compresi quelli più a rischio come Latina, Fondi, Aprilia e Cisterna. In molti centri pontini inoltre i contagi sembrano ormai quasi azzerati: è il caso di Ponza, Ventotene, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci e Prossedi, dove negli ultimi 15 giorni si sono registrati da zero e a un massimo di tre casi. Contagi a tre cifre si sono registrati solo a Fondi (106) e Latina (100) nell'arco di una settimana. Risultano dimezzati anche i ricoveri ospedalieri rispetto a quelli della settimana precedente: dal 28 aprile al 5 maggio erano stati in tutto 67, scesi poi a 37 nel periodo tra il 5 e l'11 maggio. Ieri intanto, dopo la proroga della zona rossa di Bella Farnia e il nuovo screening della Asl sulla comunità sikh, le istituzioni sono tornate a riunirsi in prefettura per fare il punto della situazione. Al momento, con gli irregolari che non si sottopongono ai tamponi e i passeggeri dall'India irreperibili, sembra sempre più complesso individuare il caso indice da cui è partito il contagio della variante indiana. Le squadre dell'azienda sanitaria continuano però a monitorare le aziende agricole a Latina, Borgo Montenero e San Felice Circeo.

Laura Pesino

