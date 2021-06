LA SITUAZIONE

Con un'incidenza di 23 casi ogni 100mila abitanti e un valore Rt pari a 0,62 il Lazio conferma un trend da zona bianca. I dati sono stati forniti ieri, in occasione del bollettino quotidiano, dall'assessore alla Sanità Alessio D'Amato. I numeri restano piuttosto stabili anche in provincia di Latina, che è comunque quella che registra, con l'esclusione di Roma, i contagi maggiori. Sono 20 i nuovi casi accertati in nove comuni pontini su 438 tamponi, ma il bollettino della Asl segnala anche due nuovi decessi che fanno salire a nove il bilancio delle vittime dall'inizio del mese di giugno. Sei sono i contagi nel comune di Cisterna, altri tre ad Aprilia e Fondi, due nelle città di Formia e Latina, uno ciascuno invece nei comuni di Minturno, Monte San Biagio, Pontinia e Sabaudia, per un totale di 177 positività dal 1 al 10 giugno. Gli ultimi due decessi riguardano invece pazienti che erano residenti a Minturno e Santi Cosma e Damiano, mentre i ricoveri ospedalieri, nonostante il basso numero di contagi degli ultimi giorni, sono stati ancora cinque nell'arco delle 24 ore. I guariti infine ammontano a 124. Un ultimo dato riportato nel bollettino riguarda poi le vaccinazioni, ancora al di sopra delle 5mila: 5.081 per la precisione, ma ammontano complessivamente a 284mila in tutta la provincia, con più di 88mila cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale. In tutto il Lazio sono state 194 le positività accertate, 15 in più del giorno precedente, su 16mila test tra molecolari e antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi è pari all'1,1% se si considerano anche i test rapidi. Continua a calare il numero complessivo dei ricoveri per covid in tutto il Lazio: i pazienti in area medica sono ad oggi 543, i posti letto in terapia intensiva occupati sono scesi in totale a 108. Un andamento che ha consentito di riprogrammare e riconvertire i reparti anche al Goretti di Latina, dove, su indicazione della Regione, si scenderà progressivamente allo scenario uno che indica dunque un lento ritorno verso la normalità.

Laura Pesino

