27 Maggio 2021

LA SITUAZIONE

Oltre 700 tra test rapidi e tamponi molecolari effettuati, con un risultato di 47 positività. Sono i dati contenuti nel bollettino della Asl di ieri, che portano il conto totale dei contagiati di maggio a quota 1.962. E' Fondi la città con il numero più alto e a doppia cifra: 11 casi. Mentre sono sette i positivi a San Felice Circeo, sei a Terracina, quattro nella città di Aprilia, tre nei comuni di Cisterna, Latina e Sezze, due a Formia, Monte San Biagio e Sabaudia, uno a Campodimele, Castelforte, Minturno e Santi Cosma e Damiano. Si tratta per la gran parte di contagi registrati in ambito familiare, compresi quelli di sette cittadini indiani e altrettanti studenti risultati contagiati dal covid. Nessuna vittima è stata segnalata nelle scorse 24 ore dopo i quattro decessi della giornata di martedì che aveva fatto salire a 23 il numero dei morti dall'inizio del mese. Infine, un aggiornamento sulle guarigioni e le somministrazioni di vaccino: le prime ammontano a 214, le seconde a 3.442 in un giorno. Il calo della curva è ben evidente dall'analisi dell'andamento settimanale: tra il 19 e il 25 maggio sono stati complessivamente 313 i nuovi contagi accertati contro i 470 della settimana precedente, solo tre i decessi (contro i cinque precedenti) e 20 i ricoveri ospedalieri (rispetto ai 27 del periodo compreso tra il 12 e il 18 maggio). Nell'ultima settimana inoltre i guariti sono stati in tutto 1.306, aumentati rispetto ai 1.233 dei sette giorni precedenti, mentre le somministrazioni di vaccino sono state poco più di 24mila. In una settimana il comune che ha contato il maggior numero di nuovi casi è stato quello di Aprilia (69), il capoluogo ne ha invece registrati solo 38.

Laura Pesino

