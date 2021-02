© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SITUAZIONECalo di contagi in provincia di Latina, dove i nuovi positivi scendono addirittura a 38 nelle ultime 24 ore dopo giornate in cui la crescita contava mediamente 100 casi al giorno. E' certamente il dato più basso da novembre ad oggi, ma è possibile che si tratti solo di una casualità dovuta al fatto che la Asl ha reso noti i risultati dei tamponi effettuati nel corso del fine settimana. Sui 38 casi complessivi sparsi sul territorio, 16 sono nel comune di Latina, altri cinque ciascuno nelle città di Cisterna e Terracina, tre a Sabaudia, due a Fondi e a Pontinia, uno infine nei territori di Lenola, Gaeta, Monte San Biagio, Priverno, Santi Cosma e Damiano. A conti fatti il numero di casi di febbraio arriva ora a 984, un dato decisamente inferiore se paragonato allo stesso arco di tempo del mese scorso e l'auspicio è che questa tendenza possa essere confermata anche nei prossimi giorni. Un'altra buona notizia dal bollettino di ieri arriva dalle guarigioni, che sono state 140, di gran lunga superiori ai nuovi positivi. Una sola vittima a Latina: si tratta di un paziente di 57 anni che aveva precedenti patologie. Si tratta del 20° decesso dall'inizio di febbraio, mentre il totale dei morti da inizio pandemia arriva ora a 369. Continuano intanto ad essere attentamente monitorate le scuole del territorio attraverso le giornate di drive-in dedicate proprio a studenti e docenti. Nella giornata di lunedì 8 sono stati sottoposti a screening 300 studenti. A Latina solo tre nuove positività, per il momento isolate e sotto controllo. Rientra l'allarme all'istituto Cencelli di Sabaudia, dove si era registrato un focolaio nelle scorse settimane, come pure alla Giuliano nella città capoluogo, mentre l'attenzione della Asl si concentra ora su una scuola dell'infanzia del comune di Roccagorga, dove sono state riscontrate, anche sulla base dei tamponi effettuati lunedì, ben cinque positività. Come ha precisato il sindaco, i bambini non presentano sintomi particolarmente seri ma l'attenzione, proprio per la grande diffusione dei contagi in ambito familiare, deve rimanere alta. Si mantengono sotto quota mille da diversi giorni i casi dell'intera regione: sono 847 nelle ultime 24 ore, mentre si contano 33 nuovi decessi e ben 3.318 pazienti guariti dal covid. La vaccinazione invece prosegue a ritmo serrato, tra seconde dosi al personale sanitario e nuove somministrazioni agli over 80. Nella sola giornata di ieri, secondo l'aggiornamento delle 18, sono state vaccinate più di 8.100 persone, per un totale di 248.637 vaccinazioni nel Lazio (112.569 complete di seconda dose). In provincia invece sono state oltre 13.500, di cui 6.200 complete. Nella giornata di ieri, tra over 80 e personale sanitario, le dosi somministrate sul territorio sono state circa 600.Laura Pesino