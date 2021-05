29 Maggio 2021

LA SITUAZIONE

Curva stabile in provincia, ferma ieri a 30 nuovi contagi su circa 400 tamponi processati, un dato in linea con i 28 casi del giorno precedente. Calano i comuni pontini coinvolti dai casi (sono nove nel bollettino di ieri) e i numeri si riducono ovunque, tanto che solo una città, Aprilia, registra un numero a doppia cifra: 12 positivi. Segue Fondi, dove ne sono stati accertati sei, mentre tre casi sono a Sabaudia e due rispettivamente a Formia, Latina e Terracina. Uno solo infine a Bassiano, Cisterna e Norma. I positivi di maggio salgono così a 2020, esattamente la metà di quanti erano stati registrati al 28 aprile (erano per la precisione 4.042). Cinquantatré sono state le vittime di covid conteggiate lo scorso mese, mentre a maggio il dato è attualmente fermo a 23 con settimane intere in cui alla voce decessi era riportato il numero zero. Dimezzati anche i ricoveri ospedalieri: ad aprile si contava una media di 12 ricoveri al giorno, mentre nelle ultime 24 ore sono stati soltanto tre, un dato analogo a quello dei giorni precedenti. A raddoppiare invece sono i guariti (263 le notifiche riportate nel bollettino) e le vaccinazioni, arrivate nell'arco di una giornata a toccare un nuovo record di 4.869 somministrazioni per un totale di 231mila dosi in provincia e 70.300 cittadini che hanno completato il percorso vaccinale con doppia dose. Buone notizie anche nel resto del Lazio, dove i contagi sono scesi sotto quota 300 a fronte di un numero sostanzialmente stabile di test effettuati: sono stati 296 per la precisione i cittadini positivi su 27mila tra tamponi molecolari e test antigenici. Cinquanta ricoveri in meno nella regione (per un totale di 1.111 pazienti in area medica), 11 decessi e circa 1.200 pazienti guariti, mentre le terapie intensive occupate da pazienti covid sono al momento 159. Mentre si prepara l'Open Week di Astrazeneca aperto agli over 18, da mercoledì 2 a sabato 5 giugno, l'assessorato alla Sanità annuncia che il 45% della popolazione target nel Lazio ha ricevuto almeno una dose di vaccino e più del 21% ha completato il percorso vaccinale.

Laura Pesino

