31 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







LA SITUAZIONE

Scendono ancora i nuovi contagi in provincia di Latina. Il bollettino Asl di ieri, 30 maggio, riportava solo 21 nuovi casi, 7 meno di sabato. Si chude così la settimana con meno casi da otto mesi, da lunedì a ieri sono stati infatti 212 (quella precedente erano stati 318 e quella ancora prima 546). Pensate che bisogna andare indietro fino a inizio ottobre 2020 per trovare una situazione analoga, allora i casi settimanali erano stati poco più di 220, poi, da quel momento era iniziata una escalation drammatica con migliaia di contagiati e purtroppo oltre 450 morti nella nostra provincia.

Per il secondo giorno consecutivo il bollettino certifica che la città con il maggior numero di casi riscontrati è Cisterna (sei casi, ieri, uno meno di sabato). Poi c'è Latina (4 nuovi casi, 2 più di sabato), quindi Fondi con tre casi. Un solo nuovo contagio ad Aprilia e a Terracina e ben 23 comuni senza nuovi positivi. Fortunatamente ieri non ci sono vittime. I decessi a maggio restano dunque 25.

Per una volta i 21 casi riscontrati a Latina non sono il dato peggiore a livello regionale. Infatti la maglia nera, almeno per un giorno spetta a Frosinone con 23 nuovi positivi, mentre a Viterbo ne sono stati individuati solo 13 e a Rieti appena uno. Solo un morto nelle quattro provincie, la vittima era di Frosinone.

Alla vigilia dell'apertura di due nuovi hub vaccinali, alla Abbvie di Aprilia - in primo in una azienda privata della nostra provincia - e all'ex Rossi sud (questo gestito dalla Croce Rossa) le vaccinazioni somministrate ieri sono state 2172 (alle ore 19), mentre il giorno prima erano state 4182. In totale le persone vaccinate (con entrambe le dosi) in provincia sono 71.434 , mentre le somministrazioni complessive sono ormai 237.739 (molte di più le donne che si sono sottposte al vaccino, sono 131 mila contro i 106 mila uomini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA