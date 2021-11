Giovedì 25 Novembre 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

Il covid non lascia tregua al territorio pontino e fa schizzare ancora verso l'alto la curva dei contagi, che ieri è arrivata a toccare la quota di 137 casi, con nuovi picchi che riguardano ancora i comuni del nord della provincia.

Ben 37 casi sono stati infatti registrati nella città capoluogo e altri 20 nel comune di Aprilia, ma sono stati accertati 11 positivi anche a Priverno, nove a Cisterna e otto ciascuno nei comuni di Terracina e Formia. Sette i casi a Fondi e altrettanti a Sonnino, quattro a Cori, tre a Roccasecca dei Volsci, Sabaudia e Sezze, due a Monte San Biagio, San Felice Circeo, Ponza, Sermoneta e Spigno Saturnia, uno solo a Itri, Lenola, Minturno, Norma, Pontinia, Prossedi e Roccagorga.

Prevalgono ancora i cluster familiari e quelli scolastici, che portano a ben 1.913 il conto totale delle positività registrate nel solo mese di novembre. Numeri alti dunque che riportano il territorio alla condizione di molti mesi fa, se non fosse per i ricoveri ospedalieri che ancora restano sotto la soglia di allarme. Cresce anche il bilancio delle vittime del covid, 18 dall'inizio del mese ad oggi e 667 in totale dall'inizio della pandemia. Un altro decesso è stato registrato infatti nella giornata di ieri, quello di un paziente di 87 anni di Formia che a causa delle complicanze del virus era stato ricoverato all'ospedale di Tor Vergata.

Il bollettino riporta inoltre due ricoveri al Goretti, ma cinque pazienti trasferiti negli ospedali della Capitale. Sono invece 38 i guariti e 1.984 le vaccinazioni (1.413 terze dosi, 343 seconde dosi e infine 228 prime dosi).

ANALISI SETTIMANALE

Novembre si conferma comunque un mese nero dal punto di vista della ripresa dei contagi, passati da 620 della settimana scorsa (periodo compreso tra il 10 e il 16 novembre) agli attuali 733 accertati tra il 17 e il 23 novembre, ma raddoppiati se paragonati ai 378 della prima settimana del mese (3-9 novembre). Quattro i decessi nel corso dell'ultima settimana analizzata dalla Asl e 13 i ricoveri, in salita rispetto alla precedente rilevazione. Restano invece stabili le vaccinazioni, a quota 9.900. Quella appena trascorsa è anche la settimana in cui si è registrato il picco maggiore di nuovi casi: 147 riportati nel bollettino del 19 novembre, con una prevalenza costante nell'area nord del territorio. In una sola settimana infatti Latina ha contato 179 positivi, Aprilia 132 e 70 Cisterna.

LE SCUOLE

Peggiora anche la situazione delle scuole: se al 18 novembre scorso risultavano 128 positivi tra studenti e personale scolastico, al 23 novembre i contagi sono saliti in totale a 206, con 183 studenti positivi e 23 persone, tra insegnanti e altro personale, contagiati. Le classi in quarantena sono complessivamente 53, rispetto alle 67 di una settimana fa. I contagi corrono rapidamente soprattutto fra gli alunni più piccoli, di età compresa fra i 6 e i 14 anni, praticamente raddoppiati in soli sette giorni e passati da 69 a 138. Restano invece stabili i casi riscontrati fra gli studenti di altre fasce di età: 16 sono i positivi nell'infanzia, 29 invece fra i 14 e i 18 anni. A questi si aggiungono 19 docenti positivi, un collaboratore scolastico e tre educatori.

Laura Pesino

