Domenica 6 Febbraio 2022, 09:17

Dati e numeri relativi al covid cominciano a offrire segnali incoraggianti, confermando di fatto una lenta discesa dei contagi. Il bollettino della Asl ieri ha riportato 873 nuovi casi, un terzo dei quali concentrati come sempre nei comuni di Latina e Aprilia. La città capoluogo segna infatti ancora 221 contagi, ma decisamente inferiori ai picchi raggiunti nei giorni scorsi, quella di Aprilia conta invece 120 nuovi positivi. Inoltre, un solo caso è stato accertato a Bassiano, tre a Castelforte, 82 a Cisterna, 20 a Cori, 61 a Fondi, 53 a Formia, 17 a Gaeta, tre a Itri e cinque a Lenola, 24 a Minturno, quattro a Monte San Biagio, tre a Norma, 15 a Pontinia e tre anche a Ponza, 23 a Priverno, uno a Prossedi, due a Roccagorga, 27 a Sabaudia, 15 a San Felice Circeo, 10 a Santi Cosma e Damiano e altrettanti a Sermoneta, 51 a Sezze, 16 a Sonnino, quattro a Sperlonga e anche a Spigno Saturnia, 75 infine a Terracina. L'ultima vittima è una donna di 65 anni residente ad Aprilia, con molte patologie pregresse ma purtroppo non vaccinata.

Nonostante la flessione della curva, non diminuiscono i ricoveri che di solito, secondo gli esperti, sono appunto gli ultimi a decrescere rispetto all'andamento dell'epidemia. Sono infatti ancora sei i pazienti per i quali è stato disposto il ricovero al Goretti e altri tre quelli trasferiti nella Capitale. La situazione di pressione al pronto soccorso non è certamente passata. Anche ieri si contavano oltre 123 pazienti in totale, tra 60 che erano in attesa o trattamento, 55 in attesa di ricovero o trasferimento e altri 9 in osservazione. La difficoltà è proprio quella di gestire chi è contagiato e sviluppa forme gravi della malattia e i pazienti che hanno bisogno di altro tipo di cure.

A queste criticità si aggiunge il rischio di cluster e il problema della gestione dei positivi asintomatici ricoverati per altre malattie. Questo specifico caso ha riguardato anche l'ospedale Fiorini di Terracina, il reparto di Medicina in particolare, costringendo il direttore sanitario Giuseppe Ciarlo a riorganizzare temporaneamente i reparti. All'atto del ricovero infatti alcuni pazienti sono risultati positivi, è stato necessario garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte, isolando i negativi e assicurando assistenza ai positivi anche se asintomatici. Si è stabilito quindi di trasferire i negativi della Medicina a Ortopedia. Tali misure, applicate in totale sicurezza spiega la Asl in una nota - hanno consentito di isolare i contagi e impedito la diffusione tra gli stessi operatori e pazienti. E' stato però sospeso l'accesso dei familiari ai reparti. Si sottolinea che i ricoveri non sono stati interrotti, così come le dimissioni dei pazienti negativi ai tamponi.

Le attività operatorie si sono svolte normalmente, sia per quelle programmate che per le urgenze. Al momento - prosegue la comunicazione dell'azienda sanitaria - non vi sono pazienti da ricoverare e le criticità collegate al notevole afflusso al pronto soccorso vengono gestite con la professionalità che contraddistingue tutti gli operatori dell'Azienda. Nella giornata di domani sui pazienti positivi che si trovano in Medicina e anche in quelli trasferiti in Ortopedia verrà effettuato un nuovo tampone di controllo e si deciderà di conseguenza il possibile ritorno alla normalità di gestione dell'ospedale.



