Giovedì 15 Luglio 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

La Asl si aspettava un aumento dei casi che, puntualmente, è arrivato. E' probabilmente solo il primo contraccolpo dell'estate, delle riaperture e dei viaggi ma dà già la misura dei rischi che si corrono. Salgono in un colpo solo a 17 i nuovi contagi su un totale di 378 tamponi. Sei di questi sono stati accertati ad Aprilia e riguardano per la quasi totalità giovanissimi ancora non vaccinati. Il dipartimento di prevenzione ha individuato anche un comune link epidemiologico legato a un ragazzo di ritorno da un viaggio a Barcellona e quasi tutti i positivi individuati ad Aprilia avevano partecipato ai festeggiamenti in città per la vittoria della nazionale nella partita Italia-Spagna del 6 luglio scorso. Il timore ora è che il contagio si sia diffuso ancora e soprattutto che i giovani siano stati contagiati dalla variante Delta. Altri cinque contagi coinvolgono Terracina, uno ciascuno infine i comuni di Cisterna, Formia, Gaeta, Latina, Minturno e San Felice Circeo. Il conto dei positivi dall'inizio di luglio arriva a quota 58, con 25 nuovi casi scoperti nella settimana che va dal 7 al 13 luglio.

Ieri sono arrivati anche i referti dello Spallanzani sui sequenziamenti dei campioni dei giorni scorsi e le notizie non sono buone. In quattro casi è stata accertata la variante Delta, per la precisione in una coppia positiva residente a Terracina e in un'altra di Formia, già vaccinate con prima dose e tornate da vacanze in altre regioni d'Italia. Ora si procede all'isolamento di tutti i contatti e a nuove analisi disposte sugli ultimi tamponi risultati positivi in provincia. Ma è ormai chiaro che la variante indiana è destinata a diventare prevalente. Intanto, nel corso di una riunione convocata martedì in prefettura con Asl e associazioni di categoria, è stato stabilito che ogni albergo e struttura ricettiva avrà un proprio referente covid. La comunicazione congiunta tra Asl e Prefettura arriverà in giornata ai sindaci e alle associazioni di categoria e a breve verranno comunicati i nominativi dei referenti che l'azienda sanitaria ha l'incarico di formare. Saranno loro infatti che dovranno comunicare in tempo reale al dipartimento di prevenzione l'eventuale presenza di positivi nelle loro strutture, consentendo di approntare rapidamente un piano di contenimento del virus. Un ultimo tema discusso è stato poi quello della movida, che da lunedì prossimo terminerà ufficialmente alle 3 di notte con un'ordinanza che i sindaci pontini firmeranno entro i prossimi giorni.

