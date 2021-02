LA SITUAZIONE

Sale ancora la curva dei casi nella provincia di Latina, che conta 132 nuovi positivi in 24 ore a cui si aggiungono otto pazienti residenti però al di fuori del territorio pontino, a fronte di 98 guariti. Sale purtroppo anche il bilancio dei decessi, con altre cinque vittime di covid: due a Gaeta, una ad Aprilia, una Maenza e una a Sabaudia. Avevano 65, 81, 83, 87 e 91 anni. Il conto dei decessi nel solo mese di febbraio arriva ora a 27, mentre negli 11 mesi di pandemia i pazienti pontini che hanno perso la vita a causa del virus sono 376, 412 invece se si considerano anche i cittadini ricoverati in provincia ma residenti fuori. Nel bollettino di ieri si segnalano alcuni casi particolari, come quello del comune di Roccagorga, dove i nuovi casi sono stati addirittura 27, il numero più alto del territorio nelle ultime 24 ore, dovuto a un nuovo cluster scoppiato all'interno di una comunità alloggio per anziani che conta 19 ospiti e tre operatori positivi. Purtroppo la situazione sta evolvendo rapidamente nella nostra comunità e i casi di positività accertata stanno aumentando in modo esponenziale ha commentato il sindaco Nancy Piccaro - Pertanto la Asl si sta occupando accuratamente di valutare tutti i tracciamenti e i collegamenti possibili al fine di controllare il più possibile la diffusione del virus. Il grande incremento numerico è da attribuire per la massima parte ad un cluster che si è sviluppato all'interno di una casa di riposo e che ha coinvolto sia ospiti che personale, ma in parte anche a contagi indiretti della scuola dell'infanzia, già chiusa da lunedì 8 febbraio, e infine anche a casi nuovi per i quali la Asl sta facendo gli appositi tracciamenti. In accordo con la dirigente scolastica si sta predisponendo la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutti i plessi scolastici del comune di Roccagorga per prevenire il rischio di una ulteriore diffusione del virus. Altri 23 casi si registrano poi a Formia (dovuti però soprattutto a link epidemiologici familiari), seguita da Latina con 23 contagi, Aprilia con 11, Sezze con otto. Altri sette positivi nelle città di Fondi, sei invece nei comuni di Cisterna, Priverno e Terracina, cinque a Pontinia, tre rispettivamente a Minturno e San Felice Circeo, due a Sabaudia, un solo caso nei territori di Gaeta, Itri, Sermoneta e Spigno Saturnia. Contagi che fanno salire il conto di febbraio a 1212, comunque in netto calo rispetto allo stesso periodo di gennaio. Cominciano a risalire anche i positivi del Lazio, che sono 1.261 su circa 30mila test, tra antigenici e molecolari. Si registrano poi 31 decessi e poco meno di 3mila guariti.

La.Pe.

