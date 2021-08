Giovedì 26 Agosto 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

Un'altra giovane donna ricoverata per Covid in provincia di Latina. Si tratta di una trentenne in cura presso l'ospedale Fiorini di Terracina. Il dato dell'ultimo ricovero, inserito ieri nel consueto bollettino della Asl pontina, è in aggiunta a 32 nuove positività riscontrate nella giornata di martedì scorso a fonte di 383 tamponi processati. Ancora una volta il minor numero di casi Covid registrato, rispetto alle 24 ore precedenti, è legato al minor numero di test eseguiti. Nel precedente bollettino, diffuso martedì, i nuovi contagi erano stati 54 e i tamponi processati pari a 521. Fortunatamente, nell'ultima rilevazione resa nota con il bollettino di ieri, non vengono censiti decessi ma 49 persone guarite.

Le dosi di vaccini anti-Covid somministrate nella giornata di martedì sono state 1.557. Si ricorda che a partire dal primo settembre e fino al 15 settembre, presso gli hub pontini, sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione. Necessaria la tessera sanitaria. I 32 nuovi casi Covid risultano distribuiti sul territorio nel seguente modo: 6 ad Aprilia, 5 a Sezze, 4 a Latina, 3 a Formia, ma anche a Gaeta e a Priverno, 2 a Lenola e uno nei comuni di Cori, Fondi, Maenza, Norma, Sabaudia e Terracina. Ieri in tutto il Lazio si sono avuti 442 nuovi casi positivi, 17 in più rispetto alle 24 ore precedenti, di cui 133 nelle province: oltre ai 32 nella provincia pontina, 60 in Ciociaria, 18 nel Reatino e 23 nel Viterbese.

Nei sette giorni dal 18 al 24 agosto, a Latina e in provincia, si sono avuti 321 nuovi casi Covid; zero decessi; 216 guarigioni; 16 ricoveri; 11.514 dosi di vaccini anti-Covid somministrate. Durante questo stesso periodo, il maggior numero di contagi si è avuto il 20 agosto, con 81 nuovi positivi, mentre il minor numero, pari a 22, si è avuto il 22 agosto. In termini di vaccinazioni, la giornata migliore, è stata quella del 24 agosto con 1.946 dosi inoculate, comunque di gran lunga inferiore alla media giornaliera precedente a Ferragosto. La foto scattata dal 18 al 24 agosto mostra un maggior numero complessivo di nuovi casi Covid a Latina, con 57 contagi, a Terracina con 48, a Fondi con 36 a ad Aprilia con 33. Totalizzate a Sezze 27 nuove positività, 16 a Cisterna di Latina e altrettante a Formia, 13 a Gaeta così come a San Felice Circeo e 11 a Priverno. Sotto la decina i nuovi contagi a Minturno (9), Sezze (7), Lenola (5); a Itri, Monte San Biagio, Sermoneta e Sonnino (4); a Castelforte e a Santi Cosma e Damiano (3); a Cori, Maenza e Pontinia (2); a Bassiano e a Sperlonga (1). Confermata la variante Delta in quasi tutti i casi.

Rita Cammarone

