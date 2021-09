Martedì 7 Settembre 2021, 05:03

Trentuno nuove infezioni da Covid registrate sul territorio pontino, ma questa volta i test effettuati, tra tamponi molecolari e antigenici, sono appena 181. Sul totale dei nuovi contagi, ben 17 sono stati accertati in un solo comune, quello di Aprilia. Altri cinque riguardano invece la città capoluogo, seguono due casi a Fondi e altrettanti a Formia, uno solo infine è stato accertato nei comuni di Cisterna, Gaeta, Sabaudia, Sermoneta e Terracina. Il picco di Aprilia è dovuto in particolare a contagi di tipo familiare, accertati in nove dei 17 casi complessivi, un solo positivo invece è il risultato di un contatto in ambito lavorativo. Una situazione analoga riguarda del resto anche tutti gli altri comuni coinvolti dai casi. Il totale dei primi sei giorni del mese di settembre arriva ora a quota 221, con una media di 40 contagi al giorno, ma non sono state segnalate nuove vittime del virus rispetto a quelle di agosto. I guariti riportati sul bollettino della Asl di ieri sono stati invece 18, mentre un solo paziente è stato ricoverato in ospedale a Latina, altri due trasferiti verso altri nosocomi fuori provincia. La campagna di vaccinazione conta infine appena 774 somministrazioni di siero anti covid effettuate nella giornata di domenica. Ad oggi, dall'inizio della pandemia, sono state oltre 37mila le infezioni da Covid analizzate, con 641 persone che proprio a causa dell'infezione hanno purtroppo perso la vita. Nel Lazio invece si arriva a 376.953 casi complessivi esaminati, 295 dei quali riportati sul bollettino di ieri. Secondo i nuovi dati resi noti dall'assessorato alla Sanità, i decessi sono stati sette, i guariti 310 ma si è registrato un balzo in avanti nel numero dei ricoveri in area medica: ben 20 in più per un totale di 469 posti Covid occupati a cui se ne aggiungono 64 in terapia intensiva. Il rapporto tra positivi e tamponi si attesta al momento intorno al 2%. Il territorio pontino prepara il rientro a scuola in presenza al 100%. Proprio oggi è programma una seconda riunione in prefettura con Asl, Ufficio scolastico provinciale e sindaci, per fare il punto sulle misure di sicurezza da approntare prima dell'avvio delle lezioni.

