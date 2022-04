Domenica 24 Aprile 2022, 10:22



Diciotto morti per Covid dall'inizio di aprile, di cui dieci negli ultimi cinque giorni censiti. Sono i numeri dei bollettini della Asl di Latina. L'ultimo, relativo al monitoraggio di venerdì 22 aprile, segna quattro decessi. Nel mese di marzo nella provincia pontina se ne sono contati 31, con maggiore incidenza nella settima dal 9 al 15 durante la quale hanno perso la vita dieci persone.

Le ultime quattro vittime censite dalla Asl pontina sono un uomo di Aprilia, 82 anni, deceduto nei giorni scorsi all'ospedale dei Castelli. Era vaccinato, ma con seconda dose assunta il 2 aprile 2021. Presso lo Spallanzani di Roma ha invece perso la vita un'anziana di Minturno, 87 anni, con diverse patologie pregresse, non vaccinata. Due le vittime nel capoluogo, entrambi uomini, con patologie, vaccinati con dose booster, di 87 e 97 anni.

IL CONTAGIO

I nuovi casi Covid in provincia di Latina, in base al bollettino diffuso ieri, sono stati 952 (a fronte di 4.037 tamponi processati), oltre cento in più rispetto alle precedenti 24 ore. Nel capoluogo le nuove positività sono state 234, ad Aprilia 107, a Cisterna di Latina 82, a Fondi 70, 59 a Terracina, 49 a Formia, 40 a Sezze, 31 a Priverno, 35 a Gaeta, 34 a Sabaudia, 24 a Sonnino, 22 a Pontinia, 19 a Itri, 18 a Cori e altrettanti a Roccagorga, 17 a Minturno, 13 a Monte San Biagio, 11 a Lenola, così come a Sermoneta, 10 a San Felice Circeo.

Sotto la decina i contagi in 11 comuni, ed esattamente: 8 a Norma e altrettanti a Sperlonga, 6 a Maenza e altrettanti a Santi Cosma e Damiano, 5 a Castelforte così come a Spigno Saturnia, 4 a Roccasecca dei Volsci, 2 a Bassiano e altri 2 a Ponza e un solo caso a Rocca Massima, così come a Ventotene.

Nelle ultime 24 ore monitorate non ci sono stati nuovi contagi né a Campodimele né a Prossedi. Dall'inizio del mese in provincia di Latina sono risultate positive al Covid 17.008 persone.

Nei 31 giorni di marzo i casi di contagio erano stati 23.650. Al netto di un'improvvisa discesa dei numeri giornalieri, alla fine di questo mese la situazione potrebbe rimanere pressoché sovrapponibile a quella di marzo. Ad incidere sulla circolazione del virus è la variante Omicron 2, altamente più contagiosa delle altre, presente in tutti gli ultimi sequenziamenti effettuati dallo Spallanzani su richiesta del dipartimento di Prevenzione della Asl di Latina e che hanno riguardato anche i tamponi risultati positivi effettuati sui rifugiati ucraini.

MANCATA SEGNALAZIONE

Ma c'è anche un altro fattore che preoccupa i sanitari, ovvero la mancata segnalazione alla Asl e al medico di famiglia di nuove positività, resa possibile con l'utilizzo dei tamponi fai da te acquistabili nelle farmacie e in molti supermercati.

All'esito positivo di questi tamponi occorre ripetere il test o presso le farmacie o presso i drive-in per entrare nel circuito della tracciabilità. Ma non tutti i positivi si dichiarano, favorendo così la circolazione incontrollata del virus. Il dottor Antonio Sabatucci, responsabile del dipartimento di Prevenzione della Asl di Latina, ha confermato l'esistenza di questo fenomeno anche nella provincia pontina.

GLI ALTRI NUMERI

Nelle ultime 24 ore monitorate, sono state 266 le guarigioni in provincia di Latina. Quattro, invece, le persone in provincia di Latina che hanno necessitato di ricovero ospedaliero. Salgono così a 45 i ricoveri dall'inizio di aprile.

Nei primi 22 giorni di marzo i ricoveri in provincia di Latina erano stati 40; 59 in 31 giorni. Per quanto riguarda le vaccinazioni, sono tornate a zero quelle in età pediatrica. Nella giornata di venerdì sono state somministrate 11 prime dosi, 35 seconde dosi, 93 dosi booster e 112 IV dosi, per un totale di 251.



© RIPRODUZIONE RISERVATA