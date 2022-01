Lunedì 31 Gennaio 2022, 10:47

Per la seconda settimana consecutiva il numero dei nuovi casi riscontrati in provincia di Latina è in calo, lieve, ma in calo. Gli ultimi sette giorni si sono chiusi con 8.417 nuovi casi, 440 in meno rispetto alla settimana scorsa, e 481 in meno rispetto a quella ancora precedente. Sembra dunque che il picco di questa quarta ondata della pandemia sia stato raggiunto e che stia iniziando la curva discendente dei contagi. Le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo M.Picone, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), colloca la provincia pontina tra quelle «in stasi» con 1.464 casi ogni centomila abitanti, molto lontana dai picchi di Vicenza (3.198), Bolzano (3.010), ma ancora lontana dalle province come Cagliari o Sassari che hanno avuto meno di 400 casi per centomila abitanti. «La maggioranza delle province - spiega - ha superato il picco, alcune devono ancora raggiungerlo e, fra quelle che lo hanno superato, alcune sono in fase di stasi (come Latina, ndr), in altre la discesa è debole o sta frenando e in altre ancora, si osserva un aumento».



Ieri purtroppo un'altra vittima, un uomo di Fondi di 79 anni, aveva altre patologie e non risulta vaccinato. Torna a salire su base settimanale il numero delle vittime: 16 negli ultimi sette giorni (contro i 10 della precedente). Mentre resta alto, ma inizia a calare, il numero dei ricoveri al Goretti che sono stati 47, sette meno della precedente; anche se solo ieri sono stati 9 i pazienti che hanno dovuto essere ricoverati.

Ieri i nuovi contagi sono stati 1059, è il dato più basso da martedì scorso. E con due sole eccezioni degli ultimi lunedì, il numero di contagi più basso da 14 gennaio. Segnali che fanno ben sperare, anche se la diffusione del virus è ancora notevole (ieri 31 comuni su 33 hanno avuto almeno un caso). E' sempre Latina la città con il maggior numero di nuovi positivi (275), tallonata da Aprilia (200) e da Terracina 93. Solo Sperlonga e Ventotene non hanno avuto nuovi casi. Sul capoluogo va detto che i nuovi positivi sono in calo costante ormai da una settimana passando dagli oltre 400 di martedì ai 275 di ieri.

Il numero dei pontini a casa con il covid e in sorveglianza domiciliare è altissimo, sono ormai 39.969, e continua a salire: ieri a fronte dei mille nuovi casi sono stati appena 193 i pontini usciti dalla sorveglianza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA