Sessantuno tamponi positivi su un totale di 661 test processati. Alla vigilia del Ferragosto sale lievemente la curva del covid nella provincia pontina rispetto ai dati degli ultimi giorni, quando i dati sembravano essersi assestati tra i 40 e i 50 al giorno. E questa volta l'attenzione è puntata su due comuni in particolare, quelli di Aprilia e Terracina che registrano i dati più alti delle ultime 24 ore. La città di Aprilia conta infatti 14 nuovi casi, legati quasi tutti a diversi cluster familiari che si stanno allargando e in cui rientrano anche alcuni parenti del paziente di 82 anni deceduto a causa del covid nella giornata di venerdì. Tre di loro, tutti anziani, sono infatti ricoverati da alcuni giorni al Goretti anche se avevano ricevuto la doppia dose di vaccino. Focolai familiari e amicali sono anche i 13 casi accertati nelle scorse 24 ore a Terracina dove risulta però scampato il pericolo di un cluster all'interno di un camping, mentre a Latina i nuovi contagi sono stati otto, sei quelli di Cisterna, cinque nel comune di Formia. Ci sono poi quattro casi a Itri, due nei comuni di Fondi, Minturno e Sezze e uno infine rispettivamente a Gaeta, Ponza, Sabaudia, Santi Cosma e Damiano e Sonnino. Il totale dei contagi nelle prime due settimane di agosto sale così a quota 626. Quattro i decessi dall'inizio di agosto, ma quella di ieri è stata una giornata senza vittime e con soli due ricoveri ospedalieri. Sono state inoltre accertate 26 guarigioni e le dosi di vaccino somministrate sono state 3.299. Ora l'obiettivo è proprio proseguire con la campagna vaccinale, raggiungendo la fascia di popolazione più giovane e anche i docenti in vista di un avvio in sicurezza dell'anno scolastico. Allargando lo sguardo al Lazio i nuovi contagi sono stati 583.

