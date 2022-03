Domenica 20 Marzo 2022, 11:13

LA SITUAZIONE

Restano sopra i mille casi al giorno i nuovi contagi Covid in provincia di Latina. L'ultimo dato diffuso ieri dalla Asl pontina è di 1.046 positività, a fronte di 4.360 tamponi processati nella giornata di venerdì. Rispetto alle 24 ore precedenti, sono stati censiti 23 nuovi contagi in meno, ma parliamo comunque di oltre 300 casi al giorno in più rispetto alla media dei primi quindici giorni di marzo 2022. A causa della risalita della curva dei contagi, si teme possano tornare a crescere anche i numeri dei ricoveri Covid presso l'ospedale Goretti.

OMICRON 2

Mal di testa, mal di gola, congiuntiviti, problemi intestinali. Sono questi i maggiori sintomi lamentati dai contagiati pontini degli ultimi giorni. In gran parte dei casi si tratta di reinfezioni; più colpite le fasce di età giovanili, ragazzi non vaccinati e vaccinati. La Asl di Latina, attraverso il dottor Antonio Sabatucci, responsabile del Dipartimento di prevenzione, ha richiesto all'istituto Lazzaro Spallanzani il sequenziamento delle ultime positività, per verificare l'eventuale circolazione della variante Omicron 2 sul territorio pontino, atteso che i sintomi lamentati sono simili a quelli della nuova sottovariante. Omicron 2 ha un tempo di incubazione molto breve ed ha una contagiosità maggiore del 20% rispetto alla variante Omicron.

Per queste ragioni la Omicron 2 viene considerata, a livello globale, una delle cause del nuovo aumento della circolazione del virus. «E' molto importante ha sottolineato il dottor Sabatucci continuare a mantenere comportamenti virtuosi, evitando situazioni di sovraffollamento, mantenendo le distanze, utilizzando le mascherine ed igienizzando le mani».

LA VACCINAZIONE

Secondo gli esperiti la vaccinazione anti-Covid continua ad avere la sua efficacia anche contro l'Omicron 2, riducendo al minimo i sintomi nelle persone che hanno completato il ciclo vaccinale. In provincia di Latina le operazioni legate alle vaccinazioni anti-Covid sono ormai ridotte ai minimi termini. Nella giornata di venerdì state somministrate come riportato nel bollettino Asl di ieri - 384 dosi, di cui 23 prime dosi, 98 seconde, 235 terze e 22 quarte dosi. Mentre dal 14 marzo scorso, tutti i giorni, sono risultate zero vaccinazioni nella fascia 5-11 anni. Ci si chiede se i bambini di queste età siano stati tutti vaccinati. «Purtroppo no - ha commentato il dottor Sabatucci I vaccini anti-Covid nella fascia di età pediatrica sono stati somministrati al 50% dei bambini vaccinabili. In questi ultimi giorni il dato è pari a zero non perché non ci siano più bambini da vaccinare ma perché i genitori, anche quelli vaccinati, non lo consentono». Circostanza quest'ultima che, con la recrudescenza della circolazione del virus, preoccupa gli ambienti scolastici.

Restando sul tema delle vaccinazioni, gli hub pontini in questi giorni sono operativi anche per l'assistenza sanitaria rivolta ai profughi ucraini. Finora circa la metà ha rifiutato la vaccinazione. «Confidiamo nell'opera di convincimento da parte dei mediatori culturali affinché gli ucraini che arrivano si sottopongano a vaccinazione anti-Covid e alle altre vaccinazioni raccomandate», ha affermato Sabatucci.

I DATI

Zero i decessi, un nuovo ricovero e 196 guarigioni in base al bollettino della Asl diffuso ieri. Le 1.046 nuove positività risultano così distribuite sul territorio pontino: 261 a Latina, 80 ad Aprilia, 93 a Terracina, 80 a Formia, 77 nuovi contagiati a Fondi, 50 a Sabaudia, 47 a Cisterna di Latina così come a Gaeta, 36 a Minturno, 30 a Priverno, 28 a Sonnino, 25 a Itri, 24 a Pontinia, 19 a Monte San Biagio, 17 a Cori e altrettanti a San Felice Circeo, 14 a Sermoneta, 13 a Lenola, 10 a Prossedi, 10 anche a Santi Cosma e Damiano e a Sezze, 9 a Sperlonga, 8 a Castelforte e altrettanti a Ponza, 7 a Roccagorga, 6 a Norma così come a Roccasecca dei Volsci, 5 a Maenza. Chiudono la lista Spigno Saturnia con 4 casi, Rocca Massima 3 casi e Bassiano 2; zero contagi a Campodimele e a Ventotene.

