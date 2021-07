Martedì 13 Luglio 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

C'è un solo nuovo contagio in tutta la provincia, che interessa il comune di Cori e che porta a 37 il numero complessivo delle positività al coronavirus che sono state accertate sul territorio dall'inizio di luglio ad oggi. I tamponi sono stati in totale 118 e la Asl invita a non abbassare la guardia perché il rischio di diffusione della variante Delta è concreto e reale.

La Asl pontina a questo proposito attende i risultati degli ultimi sequenziamenti effettuati nei laboratori di Roma sui campioni positivi provenienti dal territorio. Nei giorni scorsi era emerso un altro caso di variante Delta che aveva riguardato un impiegato residente nel capoluogo.

Intanto però, il bollettino non registra nuovi ricoveri né nuove vittime, che sono due dall'inizio di luglio ad oggi. E' stata accertata inoltre una sola notifica di guarigione e 2.839 dosi di vaccino inoculate a fronte di 442mila somministrazioni totali e 180mila cittadini immunizzati. Nella giornata di oggi è in programma un nuovo incontro in prefettura per pianificare, anche con le associazioni di categoria, un piano anticovid che consenta di conciliare turismo e sicurezza. La linea definita in un primo vertice con Asl, forze dell'ordine e sindaci dei comuni costieri, è quella di assicurare un referente covid, adeguatamente formato dalla Asl, per ogni struttura ricettiva della provincia di Latina, dagli alberghi ai campeggi fino ai residence per le vacanze. L'incontro di oggi servirà per definire ulteriori dettagli e avere un quadro della situazione ancora più definito delle cose da fare.

La.Pe.

