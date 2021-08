Mercoledì 25 Agosto 2021, 05:02

Tornano a salire i nuovi casi Covid in provincia di Latina, insieme al numero dei tamponi processati. Il bollettino diffuso ieri dalla Asl pontina ha segnato un incremento, rispetto alle precedenti 24 ore, di ben 32 positività, pari a un totale di 54 nuovi contagi a fronte di 521 tamponi effettuati nella giornata di lunedì. Domenica i test per la ricerca del Coronavirus erano stati 278 e 22 erano stati i nuovi casi Covid.

La maggiore concentrazione dei contagi registrati nel report di ieri si è avuta a Fondi, con 14 casi. Tra i nuovi positivi i 14 del bollettino di ieri ma anche quelli delle precedenti ultime rilevazioni si nota una predominanza di stranieri. Il dato è motivato dallo screening in atto, sia presso aziende agricole dove principalmente sono occupati appartenenti alle comunità extracomunitarie che risiedono nel territorio sia in occasione della vaccinazione dedicata agli immigrati regolari e non regolari. In generale, gli stranieri sprovvisti di tessera sanitaria vengono sottoposti a tampone e vaccinati solo se negativi. Ed è in questa fase che sono stati scoperti nuovi casi a Fondi. Un indiano di 25 anni, residente nel comprensorio di Fondi, risulta ricoverato da alcuni giorni per Covid. La sua positività non è stata scoperta durante il tracciamento di altri positivi ma a seguito dello screening periodico aziendale. Altra città maggiormente colpita dal Covid, secondo l'ultimo bollettino della Asl, è Terracina, con 10 nuovi casi positivi, riconducibili a contatti amicali e familiari di altre persone contagiate in precedenza. Gli altri nuovi casi sono risultati distribuiti sul territorio nel seguente modo: 6 a Latina, 5 ad Aprilia, 3 a Gaeta e altrettanti a Priverno e a San Felice Circeo, 2 a Cisterna di Latina così come a Formia e a Sezze, nei comuni di Cori, Itri, Lenola e Sperlonga un nuovo caso per ciascun centro. In base al bollettino di ieri, nelle 24 ore di osservazione, quindi durante la giornata di lunedì 23 agosto, non ci sono stati decessi né ricoveri, mentre sono guarite 34 persone, ed è tornato a crescere il numero giornaliero delle vaccinazioni anti-Covid effettuate in provincia di Latina: da 1.288 (riportate nel bollettino di lunedì riferito a domenica) a 1.946. A livello regionale ieri si sono registrati 425 nuovi casi positivi (di cui appunto 54 in provincia di Latina), 77 in più rispetto alle 24 ore precedenti, ma 126 in meno rispetto a martedì 17 agosto scorso. Sei i decessi nel Lazio, 524 i ricoveri, 68 le terapie intensive. Nelle provincie laziali, oltre ai 54 nuovi casi pontini, si sono avuti 24 nuovi contagi in Ciociaria, 25 nel Reatino e 24 nel Viterbese.

Rita Cammarone

