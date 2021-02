LA SITUAZIONE

Da diversi giorni i contagi in provincia restano stabili sotto quota cento, con una curva in lieve discesa rispetto alle settimane precedenti quando gli aumenti dei casi erano sempre a tre cifre. Un dato confortante, che non deve però far dimenticare la zona rossa di Roccagorga e i rischi legati alle varianti diffuse in molte città italiane. A questo proposito nella giornata di sabato partirà lo screening per la ricerca del covid rivolto alla popolazione scolastica del comune lepino, circa 400 persone, poi esteso anche ai ragazzi di età compresa tra i 20 e i 24 anni. Intanto, la Asl continua ad inviare un certo numero di tamponi effettuati sul territorio allo Spallanzani proprio per il sequenziamento del virus che consente di rintracciare e identificare eventuali varianti. Al momento sembra scampato il pericolo legato al volo di rientro dall'Inghilterra, con un positivo straniero a bordo: i 16 cittadini pontini sbarcati a Fiumicino sono quasi tutti rintracciati, sottoposti a tampone e risultati al momento negativi. Dovranno però proseguire la quarantena fino al 14esimo giorno e poi sottoporsi a un nuovo test di controllo. Uno solo ne manca all'appello, si tratta di un cittadino residente a Latina, in via Legnano, che da giorni risulta però irreperibile all'indirizzo fornito all'aeroporto e le cui ricerche sono ora affidate ai carabinieri. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Asl segnala ieri 76 nuovi positivi, di cui 22 nella città di Latina, nove ad Aprilia, sette a Formia e Terracina, cinque a Cisterna e Sabaudia, quattro a Fondi, tre a Itri e Priverno, due a Gaeta, Maenza e Sezze, un solo caso rispettivamente a Minturno, Roccasecca dei Volsci e San Felice Circeo. Altre notizie confortanti arrivano dal numero dei guariti, che sono 171 nelle ultime 24 ore, più del doppio rispetto ai casi segnalati. La flessione dei contagi è ben evidente anche paragonando i dati complessivi di febbraio con quelli registrati nei primi 18 giorni di gennaio: i primi arrivano a 1.783 mentre nello stesso arco di tempo un mese fa il conto era già di 3.561 casi. A destare particolare preoccupazione è però il numero dei decessi: ancora quattro quelli riportati nel bollettino di ieri. Si tratta di pazienti che erano residenti ad Aprilia, Itri, Priverno e Terracina, di 71, 85, 86 e 97 anni, che portano il conto delle vittime della settimana e 13 e quello del mese a 45.

La.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA