LA SITUAZIONENella seconda giornata del nuovo anno si contano 113 contagi in provincia, probabilmente relativi a notifiche pregresse dal momento che nella giornata del primo gennaio i drive in del territorio non hanno prestato servizio e sono rimasti chiusi. Il numero complessivo delle nuove positività non dà segnali di miglioramento. Nei primi due giorni del 2021 infatti i contagi sono stati 205, a cui si aggiungono altri tre positivi residenti fuori provincia registrati venerdì. Nelle ultime 24 ore si è verificato inoltre un altro decesso: un paziente di 76 anni di Latina ricoverato in ospedale, che è la vittima numero 254 della pandemia, 280esima se si considerano anche i cittadini residenti al di fuori del territorio ma in carico alla Asl pontina.Il nuovo bollettino segnala un aumento considerevole nella città di Formia, con 44 casi, seguita dai 19 di Aprilia e dai 16 del capoluogo. Ci sono poi cinque contagi nei comuni di Minturno e di Sezze, quattro a Cisterna, Fondi e Pontinia, tre a Norma, due rispettivamente a Gaeta, Santi Cosma e Damiano, Sonnino e Terracina, uno infine a Cori. Le guarigioni sono state invece appena 24 in 24 ore, ma il numero complessivo da inizio pandemia supera quota 10mila. Analizzando i numeri raccolti anche nel resto della regione, si segnala una nuova crescita della curva rispetto a una settimana fa. Solo ieri nel Lazio sono stati riportati nel bollettino dell'assessorato alla sanità 1275 casi positivi su meno di 10mila tamponi, 24 decessi e 1164 pazienti guariti, con un aumento di ricoveri e terapie intensive e un rapporto tra positivi e test effettuati che è di nuovo pari al 13%. Il 2021 inizia comunque con la speranza dei vaccini e una campagna che prosegue in tutte le province rispettando il calendario fissato dalla Regione.Dal 26 dicembre, giorno del V-Day, ad oggi è stata ampiamente superata la quota delle 10mila vaccinazioni eseguite, pari a circa il 20% di quelle attualmente disponibili, che rendono il Lazio la prima regione italiana per numero di dosi somministrate. In testa c'è la Asl di Frosinone, con 1.825 vaccini già effettuati, seguita dalle Asl Roma 6, Roma 5, Roma 2. Resta attualmente più indietro Latina, che tuttavia dal 29 dicembre ad oggi ha eseguito oltre 600 vaccinazioni al personale sanitario. Si è partiti martedì con l'ospedale Santa Maria Goretti e ieri le fiale sono arrivate, come annunciato, anche nei presidi ospedalieri di Fondi e Formia, dove sono state somministrate complessivamente 120 dosi, 60 al San Giovanni di Dio e altrettante al Dono Svizzero, mentre a Latina sono state 144, per un totale di 264 vaccini in un giorno. Le operazioni di trasferimento delle fiale, conservate con ghiaccio secco per mantenere la corretta temperatura, si sono svolte senza problemi e una volta a destinazione le fiale sono state scongelate, diluite e iniettate a medici ai primi 60 tra medici e infermieri dei presidi del sud pontino. Da domani spiega Loreto Bevilacqua, responsabile della campagna di vaccinazione in provincia potremo incrementare le somministrazioni a Fondi. Siamo appena all'inizio ma la campagna procede e la Asl di Latina è perfettamente in linea con la media dei 1500 vaccini stabiliti dalla Regione, forse anche qualcosa di più, per poter rispettare i termini delle seconde dosi che contiamo di chiudere entro il 19 gennaio. L'adesione tra il personale sanitario è arrivata al 90% al Goretti e si attesta tra l'80 e l'85% anche a Fondi, senza particolari problemi anche nelle Rsa. Ogni settimana in provincia arriveranno mediamente 390 fiale, quasi il doppio invece a Frosinone.Laura Pesino