14 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







LA SITUAZIONE

Nuovo boom di casi in provincia di Latina, che con 253 positivi in 24 ore torna rapidamente ai numeri del mese di gennaio. Un'impennata che arriva alla vigilia dell'inizio della zona rossa in tutto il Lazio, nell'ultimo fine settimana giallo con bar e ristoranti aperti e la possibilità di spostarsi liberamente all'interno dei comuni. Solo 24 ore prima, venerdì 12 marzo, il bollettino aveva segnalato solo 55 casi, dovuti però, come si era detto, ad un problema tecnico nel laboratorio che analizza i campioni di tamponi molecolari. Ora, con l'inconveniente risolto, il numero dei molecolari processati è tornato a salire e contestualmente sono schizzati i risultati positivi: 253 contagi su circa 1300 tra tamponi e test antigenici. Sono 24 i comuni coinvolti, con un incremento consistente nel comune capoluogo che conta ben 45 casi, seguito dai 33 della città di Fondi, dai 30 di Formia, dai 29 di Cisterna e i 23 di Aprilia. Si registrano poi 15 casi a Terracina e altrettanti a Priverno, 12 a Minturno, 8 a Cori, 6 a Monte San Biagio, Pontinia, San Felice, 5 a Sezze, 4 a Sermoneta, 3 a Itri, ancora 2 nei comuni di Maenza, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci e Sabaudia, 1 infine a Lenola, Norma, Prossedi, Sonnino e Sperlonga. Un aumento generalizzato in quasi tutti i comuni del territorio, relativo per lo più a link epidemiologici già noti, contatti, familiari e amicali, scuole e luoghi di lavoro, che costringe il dipartimento di prevenzione a un superlavoro. Ipotizzando infatti 10 contatti per ciascun nuovo cittadino positivo, sono almeno 2.500 le telefonate che hanno impegnato e impegneranno il personale della Asl. E non andrà meglio nei prossimi giorni. L'ultimo week end di zona gialla inoltre porterà presumibilmente una coda di contagi fino a dopo Pasqua. E la situazione non migliora guardando alla variante inglese, che è ormai molto diffusa in diversi comuni della provincia. La Asl attende ancora alcuni referti su campioni di studenti pontini inviati al laboratorio dello Spallanzani. A conti fatti in provincia si arriva a 1683 contagi dall'inizio di marzo. Mentre i decessi sono 21 nei primi 13 giorni del mese, 179 dall'inizio dell'anno. Altre tre vittime sono state infatti riportate ieri nel bollettino della Asl: si tratta di tre uomini di 91, 94 e 78 anni, che erano residenti a Cisterna, Priverno e Terracina. È ormai evidente che si è entrati nel pieno della terza ondata, come dimostrano del resto anche i dati del Lazio che continuano a crescere e che ieri hanno sono arrivati a sfiorare quota 2mila: 1.998 contagi a fronte di 42mila test tra antigenici e molecolari, con un aumento di ricoveri (2.172) e terapie intensive (278). L'inversione di tendenza rispetto alle passate settimane è ben evidente dai numeri: i nuovi positivi sono più del doppio dei pazienti guariti e gli attuali contagiati, dimezzati nel mese di febbraio, sono tornati a crescere arrivando ora quasi a quota 42mila.

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA