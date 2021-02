© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SITUAZIONEAltri 178 nuovi casi di covid sul territorio, distribuiti in 24 comuni, a cui si aggiungono altri quattro contagi di cittadini residenti fuori, su oltre 1400 test rapidi e 644 tamponi molecolari per un totale di più di 2mila test. Un dato in linea con quello di giovedì ma comunque più alto rispetto a quelli registrati nel giorni precedenti. In provincia dunque la curva dunque è tornata a crescere e anche qui, oltre a cercare di ricostruire l'origine del contagio e i link epidemiologici, si cercano le possibili varianti del covid che arrivano da altre zone del mondo e che cominciano a dilagare in diverse province italiane.E' Latina a contare il maggior numero di nuovi positivi, sono 32. Sono invece 19 nella città di Aprilia, 17 a Formia, 12 a Cisterna e salgono a 10 nei comuni di Roccagorga, Spigno Saturnia e Terracina, sono ancora nove a Fondi e a Priverno, otto a Minturno e Sabaudia, sette a Sezze, sei a Gaeta, cinque a Pontinia, tre nei comuni di Sermoneta e Sonnino, due a Itri e San Felice Circeo, uno infine a Maenza, Monte San Biagio, Norma, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci e Sperlonga. Siamo arrivati ora a 11 mesi di pandemia e i contagi in tutta la provincia sono stati complessivamente circa 22mila, mentre dal primo febbraio se ne contano già 600. Nelle ultime 24 ore un nuovo decesso: si tratta di un paziente di 82 anni che era residente ad Aprilia, il 13° dall'inizio del mese mentre in totale le vittime pontine sono 362, che salgono a 395 considerando anche i pazienti residenti fuori provincia. I nuovi guariti riportati sul bollettino della Asl sono invece 140, mentre il dato totale delle persone che hanno superato il covid e si sono negativizzate arriva a 16.300 circa.Proprio in una diretta Facebook di giovedì sera il sindaco Damiano Coletta ha comunicato, dopo un colloquio con il direttore della Asl facente funzioni Giuseppe Visconti, che grazie al rallentamento del numero dei contagi dei scorsi giorni è diminuita anche la pressione sul pronto soccorso del Goretti e alcuno posti letto covid sono stati riconvertiti per accogliere pazienti con altre patologie. Inoltre il primo cittadino ha annunciato l'acquisto di alcuni ecografi che serviranno per le diagnosi a domicilio nell'ambito del progetto delle Usca che sarà realizzato grazie alla disponibilità di giovani medici in formazione. Un ulteriore passo che consentirà di effettuare valutazioni dei pazienti covid a domicilio evitando il sovraccarico della struttura ospedaliera. Intanto, torna il fine settimana in zona gialla e l'appello è ad evitare assembramenti: «Teniamocela stretta», ha commentato Coletta. «Bisogna rispettare le regole ha avvertito l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato ed evitare gli assembramenti, non vanifichiamo il lavoro fatto finora». Nell'intera regione i nuovi casi 1.141 su circa 30mila test tra molecolari e test rapidi, i decessi sono stati 36 e si contano 2.310 guariti in più.La.Pe.