LA SITUAZIONE

Dopo i picchi spaventosi dei giorni di Natale e Santo Stefano, rispettivamente a 511 e a 419 casi, ieri i contagi sono risultati in netto calo: appena 125 distribuiti in 15 comuni. Ma i test effettuati nelle scorse 24 ore sono stati poco più di 500 e a conti fatti il rapporto tra positivi e tamponi supera il 21%.

A ben guardare tutti i comuni riportano numeri a una sola cifra, con l'eccezione della città capoluogo che, dopo gli oltre 300 positivi tra il 25 e il 26 dicembre, conta comunque altri 70 nuovi casi. Sono poi nove a Cori, sette nei comuni di Fondi e Cisterna, sei a Sabaudia, cinque a Pontinia, quattro a Priverno e altrettanti a Sermoneta, tre ad Aprilia, Minturno e Terracina, uno infine a Norma, San Felice Circeo, Sezze e Sonnino. Il numero complessivo delle positività scoperte a dicembre è dunque di 5.485, mentre le vittime del covid dall'inizio del mese sono 24 e 695 quelle complessive in due anni di pandemia su 47.103 casi trattati.

Il bollettino dell'azienda sanitaria non ha riportato però nessun nuovo decesso nelle ultime 48 ore e non ci sono ulteriori guarigioni.

I RICOVERI

Sono tre invece i ricoveri all'ospedale Goretti a cui si aggiunge un paziente trasferito nella Capitale. Parallelamente all'aumento dei contagi anche i ricoveri risultano in netto aumento: 17 solo negli ultimi tre giorni, 76 dall'inizio del mese. E l'ospedale Goretti, su indicazione della Regione Lazio, si prepara già alle disposizioni previste dallo scenario 4, portando da 36 a 44 i posti letto in area medica, con l'aggiunta di altri quattro in terapia intensiva. Per consentire questa operazione altri reparti del nosocomio di Latina saranno dunque trasformati e riconvertiti per essere destinati ai pazienti covid, togliendo spazio a posti letto per altre patologie.

Il contagio dilaga ovunque e gli operatori anche ieri hanno lavorato a ritmo serrato nel drive-in dell'ex Sani e in quello allestito all'ex Rossi Sud dedicato esclusivamente ai tamponi per le classi che si trovano in quarantena. Accanto ai test effettuati dall'azienda sanitaria restano però operativi anche laboratori privati e farmacie, presi d'assalto dai cittadini per i test rapidi delle feste di Natale. Anche ieri tuttavia si sono registrate file lunghissime, tanto ai drive-in quanto all'esterno delle farmacie che offrono questo servizio agli utenti. E sempre più spesso, anche sottoponendosi a un semplice test rapido antigenico, in molti scoprono di essere positivi.

Cresce di conseguenza il numero dei cittadini posti in quarantena a causa di un contatto diretto con un contagiato. Succede nei luoghi di lavoro privati e nella pubblica amministrazione, così come in molti altri settori. Anche lo spettacolo La Divina Commedia in programma ieri nei giardini del Comune, nell'ambito della rassegna Natale Latina, è saltato proprio per via di una quarantena preventiva che ha coinvolto tutti gli attori di Palco 19. Intanto diversi comuni pontini, in previsione dell'imminente cambio di fascia del Lazio, che entrerà in zona gialla con tutta probabilità dopo Capodanno, hanno già sospeso tutti gli eventi pubblici previsti. Lo ha fatto anche l'amministrazione di Cisterna che ha rinviato a data da destinarsi gli appuntamenti inseriti nel cartellone natalizio.

Laura Pesino

